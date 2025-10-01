Produljivi teleskopski nosač

Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED Light ima dvije integrirane teleskopske kuke koje se mogu produljiti s obje strane i okretati 360°. Kuke imaju šire otvore i obložene su mekom gumom kako bi se lako pričvrstile na poklopac motora vozila, a da pritom ne oštete boju. Nosač se može produljiti između 1,10 i 2,08 metara, tako da se svjetiljka Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED može upotrebljavati na raznim lokacijama. Bilo da je ispod poklopca motora, na krovu ili stražnjem otvoru bilo kojeg automobila, kombija ili kamiona, ova svjetiljka pruža potrebnu fleksibilnost.