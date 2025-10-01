Provjeru autentičnosti
Philips Xperion 6000 serija prikazuje objekte vjerno i živopisno putem glavnog izvora visoke svjetline i širokog snopa do 2400 lm te snažnog reflektora do 250 lm za bolju vidljivost i uočavanje. najsitnijih detalja.
Jedno punjenje osigurava dovoljno energije za cjelodnevni rad. Napajan snažnom litijevom baterijom, Philips Xperion 6000 može se potpuno napuniti putem USB-C priključka ili bežične Multi Dock stanice, što osigurava maksimalnu upotrebu njegovog jarkog LED svjetla.
Dizajnirana za teške radne uvjete s visokom otpornošću na udarce, vodootpornošću i površinom otpornom na kemikalije i radionička otapala, serija Philips Xperion 6000 napravljena je za dugotrajnost.
Svjetiljka Philips Xperion 6000 Under bonnet LED pruža snažnih 1200 lumena svjetla, što vam pomaže da uočite čak i najmanje detalje. Podesite intenzitet svjetla prema želji s pomoću rotirajućeg gumba, kako biste ga podesili prema okruženju ili produžili trajanje baterije.
Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED Light ima dvije integrirane teleskopske kuke koje se mogu produljiti s obje strane i okretati 360°. Kuke imaju šire otvore i obložene su mekom gumom kako bi se lako pričvrstile na poklopac motora vozila, a da pritom ne oštete boju. Nosač se može produljiti između 1,10 i 2,08 metara, tako da se svjetiljka Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED može upotrebljavati na raznim lokacijama. Bilo da je ispod poklopca motora, na krovu ili stražnjem otvoru bilo kojeg automobila, kombija ili kamiona, ova svjetiljka pruža potrebnu fleksibilnost.
Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED Light ima jedinstveni dizajn koji omogućuje pomicanje modula svjetla po nosaču do područja koje želite osvijetliti. Nema potrebe za mijenjanjem kuta svjetiljke prilikom premještanja modula.
