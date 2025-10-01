Provjeru autentičnosti
Kompaktno i svestrano, punjivo LED svjetlo Philips Xperion 3000 pruža jarko bijelo svjetlo koje vam je potrebno za svakodnevnu upotrebu.
Nakon potpunog punjenja, Philips Xperion 3000 isporučuje jarko bijelo svjetlo svog glavnog snopa do 6,5 sati* u načinu rada Boost. Uz povremenu upotrebu, svjetiljka može raditi nekoliko dana prije ponovnog punjenja.
Radne svjetiljke Philips Xperion 3000 dovoljno su čvrste za unutarnju i vanjsku upotrebu. Radionički posao uključuje dosta udaraca i ogrebotina. Alati padaju, tekućine se prolijevaju i prelijevaju, stoga naši alati moraju biti izdržljivi da bi preživjeli.
Bilo da ste u garaži, dovršavate vlastiti projekt ili pokušavate popraviti aparat, uvijek je praktično imati malu svjetiljku u blizini. Philips Xperion 3000 Zoom pruža snažan snop svjetla od 1000 lumena koji vam pomaže da vidite detalje potrebne za izvršavanje zadatka.
Philips Xperion 3000 Zoom može fokusirati snop svjetla u reflektor, osvjetljavajući teško dostupna područja. Intenzivni reflektor pruža do 1000 lumena, tako da možete vidjeti i najmanje detalje u mračnim kutovima.
Za rad često trebate obje ruke. Philips Xperion 3000 Zoom ima ugrađeni magnet kako biste svjetiljku lako pričvrstili za bilo koju obližnju metalnu površinu, primjerice ispod sudopera ili poklopca motora automobila.
