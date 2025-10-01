Traži pojmove

Xperion 3000

Kvalitetno svjetlo za izvršavanje zadataka

Philips Xperion 3000

Sa širokim rasponom od 11 svestranih i punjivih LED svjetiljki za radionice, Xperion 3000 asortiman LED svjetiljki za radionice tvrtke Philips pomaže profesionalcima da vide gotovo svugdje gdje im je potrebno dok istovremeno nudi dugotrajnu izdržljivost, i trajanje baterije što omogućuje udoban rad.

Udobna rasvjeta

Svijetlo, ugodno za oči, snage do 1200 lumena

Kompaktno i svestrano, punjivo LED svjetlo Philips Xperion 3000 pruža jarko bijelo svjetlo koje vam je potrebno za svakodnevnu upotrebu.

Jednostavno korištenje

Dugotrajna baterija

Nakon potpunog punjenja, Philips Xperion 3000 isporučuje jarko bijelo svjetlo svog glavnog snopa do 6,5 sati* u načinu rada Boost. Uz povremenu upotrebu, svjetiljka može raditi nekoliko dana prije ponovnog punjenja.

Izdržljiv i pouzdan

Zaštićen od vode i prašine

Radne svjetiljke Philips Xperion 3000 dovoljno su čvrste za unutarnju i vanjsku upotrebu. Radionički posao uključuje dosta udaraca i ogrebotina. Alati padaju, tekućine se prolijevaju i prelijevaju, stoga naši alati moraju biti izdržljivi da bi preživjeli.

Snažno svjetlo prikladno za svakodnevnu upotrebu

Bilo da ste u garaži, dovršavate vlastiti projekt ili pokušavate popraviti aparat, uvijek je praktično imati malu svjetiljku u blizini. Philips Xperion 3000 Zoom pruža snažan snop svjetla od 1000 lumena koji vam pomaže da vidite detalje potrebne za izvršavanje zadatka.

Fokusirano svjetlo za osvjetljenje manjih područja

Philips Xperion 3000 Zoom može fokusirati snop svjetla u reflektor, osvjetljavajući teško dostupna područja. Intenzivni reflektor pruža do 1000 lumena, tako da možete vidjeti i najmanje detalje u mračnim kutovima.

Magnet za praktično osvjetljenje bez upotrebe ruku (hands-free)

Za rad često trebate obje ruke. Philips Xperion 3000 Zoom ima ugrađeni magnet kako biste svjetiljku lako pričvrstili za bilo koju obližnju metalnu površinu, primjerice ispod sudopera ili poklopca motora automobila.

