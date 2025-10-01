Snažno svjetlo prikladno za svakodnevnu upotrebu

Bilo da ste u garaži, dovršavate vlastiti projekt ili pokušavate popraviti aparat, uvijek je praktično imati malu svjetiljku u blizini. Philips Xperion 3000 Zoom pruža snažan snop svjetla od 1000 lumena koji vam pomaže da vidite detalje potrebne za izvršavanje zadatka.