Profesionalna upotreba

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
10-bitni zaslon pruža bogatu dubinu boja uz 1,07 milijardi boja i 12-bitnu internu obradu za reprodukciju uglađenih, prirodnih boja bez vidljivih gradacija i gubitka nekih nijansi.
Ovi monitori tvrtke Philips upotrebljavaju ploče odličnih radnih značajki za pružanje UltraClear slike 4K UHD (3840 x 2160) rezolucije. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips oživjet će vaše slike i grafike.
Za razliku od standardne ugrađene tipke KVM na monitoru, Smart KVM omogućuje prebacivanje između izvora pritiskom tipke na tipkovnici. Kad su svi uređaji pravilno povezani, korisnici mogu lako prebacivati između izvora tako da tri puta pritisnu tipku „Ctrl”.
LED tehnologija SoftBlue u kombinaciji s rasvjetnom pločom monitora sa slabim plavim svjetlom učinkovito je rješenje za smanjenje štetnih učinaka na zdravlje uzrokovanih visokom izloženošću plavom svjetlu. Na ploči monitora omjer svjetla smanjen je za gotovo 50 %, a LED tehnologija SoftBlue istovremeno radi kako bi smanjila emisiju štetnih zraka plavog svjetla iz zaslona. Uz to, LED tehnologija SoftBlue testirana je i odobrena od strane TUV Rheinland Eyesafe zbog njezine učinkovitosti u smanjenju emisije plavog svjetla.
Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
MultiView zaslon tvrtke Philips izuzetno visoke rezolucije omogućava brojne mogućnosti povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikaz kako biste istovremeno mogli raditi s više uređaja, kao što su osobno i prijenosno računalo, za složeno izvršavanje više zadataka u isto vrijeme.
