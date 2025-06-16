Profesionalna upotreba

Traži pojmove

Business Monitor

Nova definicija produktivnosti tijeka rada

Philips monitori zadovoljavaju potrebe današnjih dinamičnih i svestranih profesionalaca širokim spektrom inovativnih rješenja osmišljenih za maksimalnu produktivnost, vjerne vizuale, poboljšanu dobrobit i očuvanje okoliša.

Standardna fotografija proizvoda Fotografija alternativnog proizvoda Fotografija alternativnog proizvoda

Tehnologija IPS

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

10-bitne boje

1,07 milijardi boja za uglađene gradacije boja i detalje

10-bitni zaslon pruža bogatu dubinu boja uz 1,07 milijardi boja i 12-bitnu internu obradu za reprodukciju uglađenih, prirodnih boja bez vidljivih gradacija i gubitka nekih nijansi.

UltraClear 4K UHD rezolucija

UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) rezolucija za preciznost

Ovi monitori tvrtke Philips upotrebljavaju ploče odličnih radnih značajki za pružanje UltraClear slike 4K UHD (3840 x 2160) rezolucije. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips oživjet će vaše slike i grafike.

Slika značajke

SmartKVM: za lako prebacivanje između izvora.

Za razliku od standardne ugrađene tipke KVM na monitoru, Smart KVM omogućuje prebacivanje između izvora pritiskom tipke na tipkovnici. Kad su svi uređaji pravilno povezani, korisnici mogu lako prebacivati između izvora tako da tri puta pritisnu tipku „Ctrl”.

Slika značajke

Tehnologija SoftBlue: za ugodniji doživljaj gledanja

LED tehnologija SoftBlue u kombinaciji s rasvjetnom pločom monitora sa slabim plavim svjetlom učinkovito je rješenje za smanjenje štetnih učinaka na zdravlje uzrokovanih visokom izloženošću plavom svjetlu. Na ploči monitora omjer svjetla smanjen je za gotovo 50 %, a LED tehnologija SoftBlue istovremeno radi kako bi smanjila emisiju štetnih zraka plavog svjetla iz zaslona. Uz to, LED tehnologija SoftBlue testirana je i odobrena od strane TUV Rheinland Eyesafe zbog njezine učinkovitosti u smanjenju emisije plavog svjetla.

Slika značajke

Manje umaranje očiju uz tehnologiju Flicker-free

Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Slika značajke

Način rada EasyRead za doživljaj čitanja poput onoga s papira

Slika značajke

MultiView omogućava istovremeno dvostruko povezivanje i prikaz

MultiView zaslon tvrtke Philips izuzetno visoke rezolucije omogućava brojne mogućnosti povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikaz kako biste istovremeno mogli raditi s više uređaja, kao što su osobno i prijenosno računalo, za složeno izvršavanje više zadataka u isto vrijeme.

Zakrivljeni

Zakrivljeni monitori

Zakrivljeni Philips monitori podižu ovo iskustvo na novu razinu, nježno vas okružujući i prateći vaše vidno polje zakrivljenjem koje oponaša prirodan oblik oka.

Docking rješenja

Docking rješenja

Iskusite praktičnost jednog kabelskog povezivanja koje pojednostavljuje vašu radnu postavu i povećava produktivnost uz Philips USB-C docking monitore. Samo jednim kabelom možete produžiti trajanje baterije prijenosnog računala bez potrebe za dodatnim adapterima.

Video konferencije

Philips monitor za videokonferencije nudi besprijekorno, sveobuhvatno rješenje za video pozive s integriranom web-kamerom, mikrofonom i zvučnicima za potpunu audiovizualnu podršku. Dizajniran za praktičnost i učinkovitost, sadrži naprednu Philips tehnologiju, USB-C priključnu stanicu i konsolidaciju uređaja kako bi se uštedio prostor, energija i troškovi – savršen za kompaktne radne prostore.

