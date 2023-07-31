Traži pojmove

OneBlade
First Shave


QP1324/20

Prvi izbor
za prvo brijanje

Oštrica za osjetljivu kožu

s mikro-staklenim kuglicama za manje iritacije na koži

Dvostruki sustav zaštite

Premaz za bolje klizenje, zaštitna ploča na vrhu rezača i zaobljeni vrhovi štite kožu od posjekotina tijekom brijanja.

Smanjuje
rizik posjekotina i iritacije kože

Kako prijeći prvi level brijanja

Ultra-fast OneBlade cutter

Revolucionarna OneBlade oštrica 

Sa 100 pokreta u sekundi

Shave in any direction

Dvostrana oštrica

Za brijanje u bilo kojem smjeru

30 minutes on battery

Dugotrajna baterija

30 minuta kontinuiranog brijanja

Effortless and smooth

Glatko brijanje bez napora

Brijanje bez posjekotina i iritacija

Kako prijeći prvi level brijanja

MOKRO brijanje SUHO brijanje

Brijanje na mokro s pjenom ili gelom.

Brijanje na suho za brze rezultate.

  • Izdrživ


    Oštrice su dizajnirane za dugu upotrebu. Za optimalne rezultate, potrebno je zamijeniti oštrice svaka 4 mjeseca*. 


    *Zamjena je jednostavna i ne zahtijeva napor. 

  • Vodootporan


    OneBlade First Shave je potpuno vodootporan te se lako čisti, samo ga isperite pod mlazom vode. 

    Može brijati na mokroj ili suhoj koži, čak i pod tušem. 

  • Oštrica za osjetljivu kožu


    Sloj mikro-staklenih kuglica smanjuje trenje tijekom brijanja, sprječavajući iritaciju kože i crvenilo. 

    Osigurava brzo i glatko brijanje koje je nježno na koži.

    Upoznaj oštricu

    Moćno brijanje, nježno na koži

    Moćno brijanje, nježno na koži

    Što se nalazi u pakiranju?


    1x OneBlade First Shave QP1324/20

    1x USB kabel

    1x Oštrica za osjetljivu kožu

