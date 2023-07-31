OneBlade First Shave
QP1324/20
Kupite ovaj proizvod ekskluzivno u: OneBlade First Shave
QP1324/20
Kupite ovaj proizvod ekskluzivno u:
Prvi izbor za prvo brijanje Oštrica za osjetljivu kožu
s mikro-staklenim kuglicama za manje iritacije na koži
Dvostruki sustav zaštite
Premaz za bolje klizenje, zaštitna ploča na vrhu rezača i zaobljeni vrhovi štite kožu od posjekotina tijekom brijanja.
Smanjuje rizik posjekotina i iritacije kože
Oštrica za osjetljivu kožu
s mikro-staklenim kuglicama za manje iritacije na koži
Dvostruki sustav zaštite
Premaz za bolje klizenje, zaštitna ploča na vrhu rezača i zaobljeni vrhovi štite kožu od posjekotina tijekom brijanja.
Smanjuje rizik posjekotina i iritacije kože
Kako prijeći prvi level brijanja Revolucionarna OneBlade oštrica
Sa 100 pokreta u sekundi Dvostrana oštrica
Za brijanje u bilo kojem smjeru Dugotrajna baterija
30 minuta kontinuiranog brijanja Glatko brijanje bez napora
Brijanje bez posjekotina i iritacija
Kako prijeći prvi level brijanja Revolucionarna OneBlade oštrica
Sa 100 pokreta u sekundi Dvostrana oštrica
Za brijanje u bilo kojem smjeru Dugotrajna baterija
30 minuta kontinuiranog brijanja Glatko brijanje bez napora
Brijanje bez posjekotina i iritacija
MOKRO brijanje SUHO brijanje
Brijanje na mokro s pjenom ili gelom.
Brijanje na suho za brze rezultate.
Izdrživ
Oštrice su dizajnirane za dugu upotrebu. Za optimalne rezultate, potrebno je zamijeniti oštrice svaka 4 mjeseca*. *Zamjena je jednostavna i ne zahtijeva napor. Vodootporan
OneBlade First Shave je potpuno vodootporan te se lako čisti, samo ga isperite pod mlazom vode. Može brijati na mokroj ili suhoj koži, čak i pod tušem. Oštrica za osjetljivu kožu
Sloj mikro-staklenih kuglica smanjuje trenje tijekom brijanja, sprječavajući iritaciju kože i crvenilo. Osigurava brzo i glatko brijanje koje je nježno na koži.
Oštrica za osjetljivu kožu
Oštrica za osjetljivu kožu Brije glatko. Zaista glatko.
Dodali smo sloj mikro-staklenih kuglica za sprječavanje iritacije tijekom brijanja. Budući da to sprječava iritaciju, nije potrebna ni pjena za brijanje ni voda.
Dvostrana oštrica
Dvostrana oštrica Brije u bilo kojem smjeru.
OneBlade First Shave omogućava jednostavno i ugodno brijanje svih dijelova lica. Dvostrana oštrica omogućava oblikovanje rubova i jasnih linija pomicanjem oštrice u bilo kojem smjeru.
Nehrđajući čelik
Nehrđajući čelik Oštrica od nehrđajućeg čelika.
Izdrživa oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca korištenja*. Zamjena je jednostavna. Kada treba zamijeniti oštricu prikazat će se simbol strelice, što znači da je vrijeme za novu oštricu kako bi brijanje bilo što ugodnije i učinkovitije. *Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.
Jedinstvena oštrica
Jedinstvena oštrica Kompatibilna sa svim nastavcima.
Oštrica za osjetljivu kožu kompatibilna je sa svim OneBlade uređajima: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x), OneBlade on line (QP45xx, QP46xx).
Jedinstvena tehnologija
Jedinstvena tehnologija Brz je. Uistinu brz.
Revolucionarni rezač za podrezivanje brade bilo koje duljine. 6000 pokreta u minuti pružaju brzo, glatko brijanje koje je nježno na koži.
Moćno brijanje, nježno na koži
Moćno brijanje, nježno na koži Što se nalazi u pakiranju?
1x OneBlade First Shave QP1324/20
1x USB kabel 1x Oštrica za osjetljivu kožu
Dodaj proizvod
Dodaj proizvod
Dodaj proizvod
Klikom na poveznicu napustit ćete službenu web stranicu tvrtke Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Sve poveznice na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo za vašu udobnost i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-mjestima. Philips ne daje nikakve izjave niti jamstva bilo koje vrste u vezi s web-mjestovima trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.
Razumijem
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.