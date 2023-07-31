Oštrica od nehrđajućeg čelika.



Izdrživa oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca korištenja*. Zamjena je jednostavna. Kada treba zamijeniti oštricu prikazat će se simbol strelice, što znači da je vrijeme za novu oštricu kako bi brijanje bilo što ugodnije i učinkovitije.



*Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.