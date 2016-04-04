BDM4350UC/00
4K Ultra High Definition
Široki profesionalni Ultra HD monitor iz klase 43-inčnih monitora tvrtke Philips pruža vam široku, veliku sliku sa svim detaljima u 4K Ultra HD rezoluciji (četiri puta veća od Full HD rezolucije).Saznajte više
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Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Ovi monitori tvrtke Philips upotrebljavaju ploče odličnih radnih značajki za pružanje UltraClear slike 4K UHD (3840 x 2160) rezolucije. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips oživjet će vaše slike i grafike.
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
Značajka MultiView tvrtke Philips na ovom velikom 4K UHD zaslonu omogućuje vam da imate do četiri Full HD sustava na jednom zaslonu. Možete upotrijebiti značajku Picture-by-Picture (PbP) za nadzor četiri sustava na jednom zaslonu, što je korisno za kontrolne sobe ili zaštitarstvo. Može se upotrijebiti i za više uređaja, primjerice dva notebook računala jedan uz drugoga u isto vrijeme, što suradnju čini produktivnijom. Način rada Picture-in-Picture (PiP) praktičan je i kad gledate prijenos nogometa uživo sa set-top box uređaja i istovremeno radite na računalu.
Promjene svjetline i boje česte su na LCD zaslonima. Način rada SmartUniformity tvrtke Philips osigurava preciznu sliku po pitanju svjetline, što je od ključne važnosti za fotografiju, dizajn i ispis. Uz metriku boja za procjenu preciznosti boja, ovaj način rada pobrinut će se da prosječna ujednačenost osvjetljenja bude veća od 95 %. Odabirom ovog načina rada slike će biti dosljedne i precizne.
SmartImage je ekskluzivna vrhunska tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja prikazanog na zaslonu i pruža optimizirane radne značajke zaslona. Korisniku prilagođeno sučelje omogućava odabir raznih načina rada kao što su Office (ured), Photo (fotografija), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i slično, u skladu s primjenom. Na temelju odabira, SmartImage dinamično optimizira kontrast, zasićenost boje te oštrinu slike i videozapisa radi postizanja najboljih radnih značajki zaslona. Način rada Economy omogućava značajnu uštedu. Sve u stvarnom vremenu pritiskom jedne tipke!
Mobile High Definition Link (MHL, mobilna veza visoke rezolucije) mobilno je audio/video sučelje za izravno povezivanje mobilnih telefona i drugih prijenosnih uređaja sa zaslonima visoke rezolucije. Pomoću opcijskog MHL kabela možete jednostavno povezati svoj mobilni uređaj s tehnologijom MHL i veliki Philips MHL zaslon i gledati kako će vaši HD videozapisi zaživjeti popraćeni digitalnim zvukom. Sada možete uživati u igrama, fotografijama, filmovima i drugim aplikacijama s mobitela na velikom zaslonu, a istovremeno i puniti svoj mobilni uređaj, zahvaljujući čemu nikada u ključnom trenutku nećete ostati bez napajanja.
Tanka prednja ploča zaslonu za prikaz na javnim mjestima osigurava moderan izgled koji se lijepo uklapa u svako okruženje. Štoviše, takav dizajn zaslon čini idealnim za modularne video-zidove.
U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.
Izuzetno brzi USB 3.0 koristi brzinu prijenosa od 5,0 Gb/s, što je oko 10 puta brže u odnosu na standardni USB 2.0, čime se znatno smanjuje vrijeme prijenosa podataka, a time štede vaše vrijeme i novac. Zahvaljujući većoj širini pojasa, izuzetno velikim brzinama prijenosa, boljem upravljanju napajanjem i vrhunskim radnim značajkama, USB 3.0 postavlja najnoviji globalni standard i omogućava upotrebu uređaja za pohranu velikog kapaciteta. Sada više ne morate dugo čekati na punjenje uređaja. Nova značajka FastCharge omogućava iznimno brzo punjenje. Standard USB 3.0 kompatibilan je i s uređajima USB 2.0.
Ovi zasloni tvrtke Philips opremljeni su raznim priključcima, kao što su VGA, Display Port, univerzalni HDMI priključak, koji vam omogućavaju uživanje u nekomprimiranim video i audio sadržajima visoke rezolucije. Novi priključci DisplayPort i HDMI 2.0 sada omogućuju punu rezoluciju 4K pri 60Hz za uglađene vizualne prikaze. USB priključci osiguravaju prijenos podataka velike brzine i mogućnosti globalnog povezivanja. Bez obzira na izvor koji koristite, možete biti sigurni da će ovaj zaslon tvrtke Philips vaše ulaganje učiniti spremnim za budućnost!
VESA šablona jamči kompatibilnost stotina inovativnih rješenja za montiranje.
Monitor možete u potpunosti isključiti iz strujne mreže pritiskom prekidača za potpuno isključivanje koji je prikladno smješten s njegove stražnje strane. Time postižete nultu potrošnju energije i dodatno smanjujete emisiju stakleničkih plinova
Slika/zaslon
Mogućnost povezivanja
Praktičnost
Snaga
Dimenzije
Masa
Radni uvjeti
Održivost
Sukladnost i standardi
Kućište
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