MultiView 4K za 4 sustava na jednom zaslonu

Značajka MultiView tvrtke Philips na ovom velikom 4K UHD zaslonu omogućuje vam da imate do četiri Full HD sustava na jednom zaslonu. Možete upotrijebiti značajku Picture-by-Picture (PbP) za nadzor četiri sustava na jednom zaslonu, što je korisno za kontrolne sobe ili zaštitarstvo. Može se upotrijebiti i za više uređaja, primjerice dva notebook računala jedan uz drugoga u isto vrijeme, što suradnju čini produktivnijom. Način rada Picture-in-Picture (PiP) praktičan je i kad gledate prijenos nogometa uživo sa set-top box uređaja i istovremeno radite na računalu.