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    Brilliance 4K Ultra HD LCD monitor

    BDM4350UC/00

    4K Ultra High Definition

    Široki profesionalni Ultra HD monitor iz klase 43-inčnih monitora tvrtke Philips pruža vam široku, veliku sliku sa svim detaljima u 4K Ultra HD rezoluciji (četiri puta veća od Full HD rezolucije).

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    Brilliance 4K Ultra HD LCD monitor

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    4K Ultra High Definition

    Gledajte veliku sliku sa svim detaljima

    • 43 (dijagonala 42,51" / 108 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) rezolucija za preciznost

    UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) rezolucija za preciznost

    Ovi monitori tvrtke Philips upotrebljavaju ploče odličnih radnih značajki za pružanje UltraClear slike 4K UHD (3840 x 2160) rezolucije. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips oživjet će vaše slike i grafike.

    IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

    IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

    IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

    MultiView 4K za 4 sustava na jednom zaslonu

    MultiView 4K za 4 sustava na jednom zaslonu

    Značajka MultiView tvrtke Philips na ovom velikom 4K UHD zaslonu omogućuje vam da imate do četiri Full HD sustava na jednom zaslonu. Možete upotrijebiti značajku Picture-by-Picture (PbP) za nadzor četiri sustava na jednom zaslonu, što je korisno za kontrolne sobe ili zaštitarstvo. Može se upotrijebiti i za više uređaja, primjerice dva notebook računala jedan uz drugoga u isto vrijeme, što suradnju čini produktivnijom. Način rada Picture-in-Picture (PiP) praktičan je i kad gledate prijenos nogometa uživo sa set-top box uređaja i istovremeno radite na računalu.

    SmartUniformity za dosljednu sliku

    SmartUniformity za dosljednu sliku

    Promjene svjetline i boje česte su na LCD zaslonima. Način rada SmartUniformity tvrtke Philips osigurava preciznu sliku po pitanju svjetline, što je od ključne važnosti za fotografiju, dizajn i ispis. Uz metriku boja za procjenu preciznosti boja, ovaj način rada pobrinut će se da prosječna ujednačenost osvjetljenja bude veća od 95 %. Odabirom ovog načina rada slike će biti dosljedne i precizne.

    SmartImage za jednostavnu optimizaciju postavki slike

    SmartImage za jednostavnu optimizaciju postavki slike

    SmartImage je ekskluzivna vrhunska tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja prikazanog na zaslonu i pruža optimizirane radne značajke zaslona. Korisniku prilagođeno sučelje omogućava odabir raznih načina rada kao što su Office (ured), Photo (fotografija), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i slično, u skladu s primjenom. Na temelju odabira, SmartImage dinamično optimizira kontrast, zasićenost boje te oštrinu slike i videozapisa radi postizanja najboljih radnih značajki zaslona. Način rada Economy omogućava značajnu uštedu. Sve u stvarnom vremenu pritiskom jedne tipke!

    Tehnologija MHL za uživanje u mobilnom sadržaju na velikom zaslonu

    Tehnologija MHL za uživanje u mobilnom sadržaju na velikom zaslonu

    Mobile High Definition Link (MHL, mobilna veza visoke rezolucije) mobilno je audio/video sučelje za izravno povezivanje mobilnih telefona i drugih prijenosnih uređaja sa zaslonima visoke rezolucije. Pomoću opcijskog MHL kabela možete jednostavno povezati svoj mobilni uređaj s tehnologijom MHL i veliki Philips MHL zaslon i gledati kako će vaši HD videozapisi zaživjeti popraćeni digitalnim zvukom. Sada možete uživati u igrama, fotografijama, filmovima i drugim aplikacijama s mobitela na velikom zaslonu, a istovremeno i puniti svoj mobilni uređaj, zahvaljujući čemu nikada u ključnom trenutku nećete ostati bez napajanja.

    Tanka prednja ploča za moderan izgled

    Tanka prednja ploča zaslonu za prikaz na javnim mjestima osigurava moderan izgled koji se lijepo uklapa u svako okruženje. Štoviše, takav dizajn zaslon čini idealnim za modularne video-zidove.

    Snažni zvučnici od 7 W oslobodit će vaš sadržaj

    U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.

    USB 3.0 čvorište za praktičan pristup i brzo punjenje

    Izuzetno brzi USB 3.0 koristi brzinu prijenosa od 5,0 Gb/s, što je oko 10 puta brže u odnosu na standardni USB 2.0, čime se znatno smanjuje vrijeme prijenosa podataka, a time štede vaše vrijeme i novac. Zahvaljujući većoj širini pojasa, izuzetno velikim brzinama prijenosa, boljem upravljanju napajanjem i vrhunskim radnim značajkama, USB 3.0 postavlja najnoviji globalni standard i omogućava upotrebu uređaja za pohranu velikog kapaciteta. Sada više ne morate dugo čekati na punjenje uređaja. Nova značajka FastCharge omogućava iznimno brzo punjenje. Standard USB 3.0 kompatibilan je i s uređajima USB 2.0.

    SmartConnect s DisplayPort, HDMI i VGA priključcima

    Ovi zasloni tvrtke Philips opremljeni su raznim priključcima, kao što su VGA, Display Port, univerzalni HDMI priključak, koji vam omogućavaju uživanje u nekomprimiranim video i audio sadržajima visoke rezolucije. Novi priključci DisplayPort i HDMI 2.0 sada omogućuju punu rezoluciju 4K pri 60Hz za uglađene vizualne prikaze. USB priključci osiguravaju prijenos podataka velike brzine i mogućnosti globalnog povezivanja. Bez obzira na izvor koji koristite, možete biti sigurni da će ovaj zaslon tvrtke Philips vaše ulaganje učiniti spremnim za budućnost!

    VESA standard montiranja omogućava savršeno postavljanje

    VESA šablona jamči kompatibilnost stotina inovativnih rješenja za montiranje.

    Nulta potrošnja energije uz prekidač za potpuno isključivanje

    Monitor možete u potpunosti isključiti iz strujne mreže pritiskom prekidača za potpuno isključivanje koji je prikladno smješten s njegove stražnje strane. Time postižete nultu potrošnju energije i dodatno smanjujete emisiju stakleničkih plinova

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Veličina ploče
      42,51 inč (108 cm)
      Omjer širine i visine
      16:9
      Vrsta LCD zaslona
      IPS LCD
      Vrsta pozadinskog osvjetljenja
      W-LED sustav
      Razmak piksela
      0,2451 x 0,2451 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      300  cd/m²
      Ravnomjerna svjetlina
      96~105 %
      Boje zaslona
      Podrška za 1,07 milijardi boja (10 bita)
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1200 : 1
      SmartContrast
      50.000.000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      5 ms (od sive do sive)*
      Kut gledanja
      • 178º (V)/178º (O)
      • @ C/R > 20
      Napredne značajke slike
      SmartImage
      Efektivno područje pregleda
      941,2 (V) x 529,4 (O)
      Frekvencija skeniranja
      VGA/HDMI: 30 – 99 kHz; DP: 30 – 160 kHz (V) / VGA: 56 – 80 Hz; HDMI/DP: 23 – 80 Hz (O)
      sRGB
      Da
      MHL
      1080P pri 60 Hz
      Delta E
      <3
      Bez titranja
      Da
      Premaz zaslona monitora
      Sprječava odbljesak, 3H, neprozirnost 1 %

    • Mogućnost povezivanja

      Signalni ulaz
      • VGA (analogni)
      • DisplayPort x 2
      • HDMI (2.0) – MHL x 2
      USB
      USB 3.0 x 4 (1 s brzim punjenjem)*
      Ulaz sinkronizacije
      • Odvojena sinkronizacija
      • Sync on Green
      Audio (ulaz/izlaz)
      • PC audio ulaz
      • Izlaz za slušalice

    • Praktičnost

      Ugrađeni zvučnici
      7 W x 2
      Kompatibilnost za Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Praktične značajke
      • SmartImage
      • Multiview
      • Korisnik
      • Izbornik
      • Uključeno/isključeno
      OSD jezici
      • Portugalski (Brazil)
      • Češki
      • Nizozemski
      • Engleski
      • Finski
      • Francuski
      • Njemački
      • Grčki
      • Mađarski
      • Talijanski
      • Japanski
      • Korejski
      • Poljski
      • Portugalski
      • Ruski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Španjolski
      • Švedski
      • Tradicionalni kineski
      • Turski
      • Ukrajinski
      Dodatne pogodnosti
      • Kensington brava
      • VESA stalak (200 x 200 mm)
      Upravljački softver
      SmartControl
      MultiView
      • PIP (2 uređaja)
      • PBP (4 uređaja)

    • Snaga

      Način rada ECO
      46,5 W (uobičajeno)
      Napajanje
      • Ugrađeno
      • 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
      Isključeno
      AC prekidač za potpuno isključivanje
      Uključeno
      63,1 W (uobičajeno) (metoda ispitivanja EnergyStar 6.0)
      Stanje pripravnosti
      < 0,5 W (uobičajeno)
      LED indikator napajanja
      • Tijekom rada – bijela
      • Način rada pripravnosti – bijela (bljeska)

    • Dimenzije

      Pakiranje u mm (Š x V x D)
      1070 x 680 x 160  mm
      Proizvod bez postolja (mm)
      968 x 562 x 82  mm
      Proizvod s postoljem (maks. visina)
      968 x 630 x 259  mm

    • Masa

      Proizvod s ambalažom (kg)
      14,29  kg
      Proizvod s postoljem (kg)
      9,72  kg
      Proizvod bez postolja (kg)
      9,40  kg

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      Tijekom rada: +12.000 stopa (3,658 m), Kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
      Raspon temperature (rada)
      0 °C do 40 °C  °C
      MTBF
      70.000 h (bez pozadinskog osvjetljenja)  sat(i)
      Relativna vlažnost
      20 – 80 %  %
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 °C do 60 °C  °C

    • Održivost

      Okoliš i energija
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      Ambalaža se može reciklirati
      100  %
      Specifične tvari
      • Kućište ne sadrži PVC/BFR
      • Ne sadrži živu

    • Sukladnost i standardi

      Propisi i odobrenja
      • CECP
      • WEEE
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • EPA
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • CE oznaka
      • FCC, klasa B
      • EAC
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • PSB
      • E-standby
      • SASO
      • CB
      • RoHS za Kinu
      • UKRAJINSKI
      • Kuvajt
      • KUCAS
      • ICES-003

    • Kućište

      Završna obrada
      Sjajna (prednja ploča) / tekstura (postolje / stražnji poklopac)
      Postolje
      Srebrna
      Prednja ploča
      Crna
      Stražnji poklopac
      Crna

    • Što se nalazi u kutiji?

      Kabeli
      VGA, HDMI, DP, Audio, napajanje
      Monitor s postoljem
      Da
      Korisnička dokumentacija
      Da

    Badge-D2C

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    • Ovaj monitor tvrtke Philips ima MHL certifikat. Međutim, u slučaju da se vaš MHL uređaj ispravno ne poveže ili ne radi, provjerite odjeljak s čestim pitanjima za MHL uređaj ili se obratite izravno dobavljaču. Pravila proizvođača uređaja možda nalažu kupnju posebnog MHL kabela ili adaptera njihove robne marke kako bi se osigurao odgovarajući rad
    • Zahtijeva opcionalni MHL certificiran mobilni uređaj i MHL kabel (nije u kompletu). Kompatibilnost provjerite kod dobavljača MHL uređaja.
    • Stanje pripravnosti/isključivanje uštede energije za ErP nije primjenjivo za funkciju MHL punjenja
    • Cijeli popis proizvoda koji podržavaju MHL možete pronaći na web-stranici www.mhlconsortiun.org
    • Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2
    • Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
    • Potrebna su četiri ulaza za 4 sustava na jednom zaslonu.
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