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  • Najbolji višenamjenski zaslon za prikaz na javnim mjestima Najbolji višenamjenski zaslon za prikaz na javnim mjestima Najbolji višenamjenski zaslon za prikaz na javnim mjestima

    LCD monitor

    BDL3215E/00

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    Najbolji višenamjenski zaslon za prikaz na javnim mjestima

    Kontrolirajte svoje troškove uz ovaj LCD monitor dijagonale 81 cm / 32" s mogućnošću upravljanja putem mreže. Bilo da se koristi u mreži ili kao pojedinačni zaslon za prikaz na javnim mjestima, ovaj model donosi mnoštvo funkcija koje će zadovoljiti i najzahtjevnije primjene za prikaz na javnim mjestima i poslovnim prostorima.

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    LCD monitor

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    Najbolji višenamjenski zaslon za prikaz na javnim mjestima

    namijenjen za primjenu u zatvorenim prostorima

    • 81 cm (32")
    • multimedija
    • HD ready
    HDMI ulaz za potpuno digitalnu vezu visoke rezolucije putem jednog kabela

    HDMI ulaz za potpuno digitalnu vezu visoke rezolucije putem jednog kabela

    HDMI pruža nekomprimiranu digitalnu RGB vezu od izvora do zaslona. Eliminiranjem konverzije u analogni signal, daje besprijekornu sliku. Signal koji nije degradiran smanjuje titranje i omogućava jasniju sliku. HDMI napredno prenosi najvišu izlaznu rezoluciju do uređaja. HDMI ulaz u potpunosti je kompatibilan sa starijim verzijama DVI izvora, ali također uključuje digitalni audio. HDMI koristi HDCP zaštitu od kopiranja.

    SmartPower za uštedu energije

    SmartPower za uštedu energije

    Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

    Dizajniran za rad bez prestanka

    Dizajniran za rad bez prestanka

    Budući da poslovanje nikada ne prestaje, naši zasloni za prikaz u javnim prostorima dizajnirani suza korištenje bez prestanka. Modeli iz ove serije koriste prednosti superiorne tehnologije i tako jamče višu razinu kvalitete, što znači da se možete pouzdati u njihovu neprekidnu pouzdanost.

    Široki format rezolucije WXGA 1366 x 768 za oštriji prikaz

    Široki format LCD zaslona XGA rezolucije omogućava prikaz 1366 x 768 piksela; WXGA omogućava monitorima da ne koriste isprepletene linije signala, čime se osiguravaju bolje radne značajke zaslona i precizan prikaz boja.

    Napredna značajka zumiranja pogodna je za modularne video-zidove

    Ugrađena funkcija zumiranja omogućava laku implementaciju matrice video-zida, bez potrebe za skupom vanjskom opremom. Moguća je kombinacija 25 zaslona podijeljenih 5 x 5 vodoravno i okomito.

    Napredna značajka sprječavanja zadržavanja slike

    Statična slika koja se na zaslonu prikazuje duže vrijeme može dovesti do pojave dvostruke slike ili efekta zadržavanja slike na LCD zaslonima. Iako zadržavanje slike kod LCD zaslona nije trajno, ne želite da se događa, naročito na lokacijama gdje se sadržaj prikazuje svaki dan, cijeli dan.

    U skladu je s RoHS standardima za brigu o okolišu

    Tvrtka Philips dizajnira i proizvodi zaslone u skladu sa strogim RoHS (Restriction of Hazardous Substances – ograničenja vezana uz opasne tvari) standardima koji ograničavaju korištenje olova i drugih toksičnih tvari koje mogu štetiti okolišu.

    Daljinsko upravljanje i konfiguriranje uz RS232

    Korisnik može daljinski upravljati zaslonima i podešavati ih pomoću RS232 protokola. Pomoću CEC naredbi možete u potpunosti i u svakom trenutku preuzeti kontrolu nad svim zaslonima unutar svoje mreže.

    Mogućnost rada u portretnom položaju

    Ovaj zaslon može se sigurno i pouzdano montirati u portretnom položaju.

    VGA prijenos signala

    Povežite više zaslona kako biste napravili videozid od najviše 150 zaslona koristeći VGA lančano povezivanje i poboljšajte vizualni doživljaj. Ne zahtijevaju dodatan hardver, a podjednako su jednostavni za korištenje i privlačni za vašu publiku.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      81  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      32  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      1366 x 768p
      Razmak piksela
      0,511 x 0,511
      Optimalna rezolucija
      1360 x 768 pri 60 Hz
      Svjetlina
      450  cd/m²
      Boje zaslona
      16,7 milijuna boja
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      3000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • 3D kombinirani filtar
      • Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta
      • Progresivno skeniranje
      • 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta

    • Mogućnost povezivanja

      PC
      • VGA ulaz D-Sub 15HD
      • VGA izlaz D-Sub 15HD
      • DVI-D x1
      • RS232 D-Sub9
      • RS232 D-sub9 izlaz
      • 1 audio ulaz za računalo, 3,5 mm
      AV ulaz
      • HDMI x1
      • Komponentni (BNC) x1
      • Kompozitni (RCA) x1
      • Kompozitni (BNC) x1
      • S-video x1
      • Audio (L/R) x2
      AV izlaz
      • Kompozitni (BNC) x1
      • Audio (L/R) x1

    • Praktičnost

      Položaj
      • Portretni
      • Pejzažni
      Slika u slici
      • PBP
      • PIP
      • POP
      Modularni
      5 x 5
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Pomak piksela, niska razina svjetline
      Kontrola tipkovnicom
      • Skriveno
      • Može se zaključati
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može se zaključati
      Prijenos signala
      • RS232
      • VGA
      Jednostavna instalacija
      Ručke za nošenje
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Radne značajke slike
      Napredna kontrola boje
      Može se kontrolirati putem mreže
      RS232

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 7 W (8 Ohma)

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      90 - 264 VAC, 50/60 Hz
      Potrošnja (dok je uključen)
      Uobičajeno 67 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      < 1 W

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Video formati
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576 p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Debljina prednje ploče
      4,6 cm / 1,81 inč
      Visina uređaja (s postoljem)
      531  mm
      Visina uređaja (s postoljem) (inči)
      20.9  inča
      Širina uređaja
      792  mm
      Masa proizvoda
      11,95  kg
      Dubina uređaja (s postoljem)
      205  mm
      Visina uređaja
      487  mm
      Dubina uređaja
      115  mm
      Dubina uređaja (s postoljem) (inči)
      8.1  inča
      Postavljena širina (inči)
      31,2  inča
      Postavljena visina (inči)
      19.2  inča
      Zidni nosač
      200 x 200 mm, 400 x 200 mm
      Postavljena dubina (inči)
      4,5  inča
      Masa proizvoda (lb)
      26,35  lb

    • Radni uvjeti

      Raspon temperature (rada)
      0 - 40  °C
      MTBF
      50 000  sat(i)
      Relativna vlažnost
      5 - 90  %

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Daljinski upravljač
      • Baterije za daljinski upravljač
      • AC mrežni kabel
      • VGA kabel
      • Vodič za korisnike na CD-ROM-u
      • Kratke upute za korisnike
      • Stalak za stol
      Dodatna oprema (opcija)
      • Fiksni nosač za montažu na zid
      • Prilagodljivi nosač za montažu na zid
      • Montaža na strop

    • Razno

      Ploča
      metalik antracit
      Jezici prikaza na zaslonu
      • Engleski
      • Francuski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Poljski
      • Turski
      • Ruski
      • Pojednostavljeni kineski
      Jamstvo
      Europa / Sjeverna Amerika: 3 godine
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • FCC, klasa B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS

    Što se nalazi u kutiji?

    Druge stavke u pakiranju

    • Daljinski upravljač
    • Baterije za daljinski upravljač
    • AC mrežni kabel
    • VGA kabel
    • Vodič za korisnike na CD-ROM-u
    • Kratke upute za korisnike
    • Stalak za stol
    • Dodatna oprema (opcija): Fiksni nosač za montažu na zid
    • Dodatna oprema (opcija): Prilagodljivi nosač za montažu na zid
    • Dodatna oprema (opcija): Montaža na strop
    Badge-D2C

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