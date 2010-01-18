Najbolji višenamjenski zaslon za prikaz na javnim mjestima

Kontrolirajte svoje troškove uz ovaj LCD monitor dijagonale 81 cm / 32" s mogućnošću upravljanja putem mreže. Bilo da se koristi u mreži ili kao pojedinačni zaslon za prikaz na javnim mjestima, ovaj model donosi mnoštvo funkcija koje će zadovoljiti i najzahtjevnije primjene za prikaz na javnim mjestima i poslovnim prostorima.