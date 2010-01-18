Najbolji višenamjenski zaslon za prikaz na javnim mjestima
Kontrolirajte svoje troškove uz ovaj LCD monitor dijagonale 81 cm / 32" s mogućnošću upravljanja putem mreže. Bilo da se koristi u mreži ili kao pojedinačni zaslon za prikaz na javnim mjestima, ovaj model donosi mnoštvo funkcija koje će zadovoljiti i najzahtjevnije primjene za prikaz na javnim mjestima i poslovnim prostorima.
Najbolji višenamjenski zaslon za prikaz na javnim mjestima
namijenjen za primjenu u zatvorenim prostorima
81 cm (32")
multimedija
HD ready
HDMI ulaz za potpuno digitalnu vezu visoke rezolucije putem jednog kabela
HDMI pruža nekomprimiranu digitalnu RGB vezu od izvora do zaslona. Eliminiranjem konverzije u analogni signal, daje besprijekornu sliku. Signal koji nije degradiran smanjuje titranje i omogućava jasniju sliku. HDMI napredno prenosi najvišu izlaznu rezoluciju do uređaja. HDMI ulaz u potpunosti je kompatibilan sa starijim verzijama DVI izvora, ali također uključuje digitalni audio. HDMI koristi HDCP zaštitu od kopiranja.
SmartPower za uštedu energije
Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.
Dizajniran za rad bez prestanka
Budući da poslovanje nikada ne prestaje, naši zasloni za prikaz u javnim prostorima dizajnirani suza korištenje bez prestanka. Modeli iz ove serije koriste prednosti superiorne tehnologije i tako jamče višu razinu kvalitete, što znači da se možete pouzdati u njihovu neprekidnu pouzdanost.
Široki format rezolucije WXGA 1366 x 768 za oštriji prikaz
Široki format LCD zaslona XGA rezolucije omogućava prikaz 1366 x 768 piksela; WXGA omogućava monitorima da ne koriste isprepletene linije signala, čime se osiguravaju bolje radne značajke zaslona i precizan prikaz boja.
Napredna značajka zumiranja pogodna je za modularne video-zidove
Ugrađena funkcija zumiranja omogućava laku implementaciju matrice video-zida, bez potrebe za skupom vanjskom opremom. Moguća je kombinacija 25 zaslona podijeljenih 5 x 5 vodoravno i okomito.
Napredna značajka sprječavanja zadržavanja slike
Statična slika koja se na zaslonu prikazuje duže vrijeme može dovesti do pojave dvostruke slike ili efekta zadržavanja slike na LCD zaslonima. Iako zadržavanje slike kod LCD zaslona nije trajno, ne želite da se događa, naročito na lokacijama gdje se sadržaj prikazuje svaki dan, cijeli dan.
U skladu je s RoHS standardima za brigu o okolišu
Tvrtka Philips dizajnira i proizvodi zaslone u skladu sa strogim RoHS (Restriction of Hazardous Substances – ograničenja vezana uz opasne tvari) standardima koji ograničavaju korištenje olova i drugih toksičnih tvari koje mogu štetiti okolišu.
Daljinsko upravljanje i konfiguriranje uz RS232
Korisnik može daljinski upravljati zaslonima i podešavati ih pomoću RS232 protokola. Pomoću CEC naredbi možete u potpunosti i u svakom trenutku preuzeti kontrolu nad svim zaslonima unutar svoje mreže.
Mogućnost rada u portretnom položaju
Ovaj zaslon može se sigurno i pouzdano montirati u portretnom položaju.
VGA prijenos signala
Povežite više zaslona kako biste napravili videozid od najviše 150 zaslona koristeći VGA lančano povezivanje i poboljšajte vizualni doživljaj. Ne zahtijevaju dodatan hardver, a podjednako su jednostavni za korištenje i privlačni za vašu publiku.
Tehničke specifikacije
Slika/zaslon
Dijagonala zaslona (u cm)
81
cm
Veličina dijagonale zaslona (inč)
32
inča
Omjer širine i visine
16:9
Rezolucija zaslona
1366 x 768p
Razmak piksela
0,511 x 0,511
Optimalna rezolucija
1360 x 768 pri 60 Hz
Svjetlina
450
cd/m²
Boje zaslona
16,7 milijuna boja
Omjer kontrasta (uobičajeno)
3000:1
Vrijeme odziva (uobičajeno)
8
ms
Kut gledanja (horizontalno)
178
stupanj
Kut gledanja (vertikalno)
178
stupanj
Napredne značajke slike
3/2 - 2/2 Motion Pull Down
3D kombinirani filtar
Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta
Progresivno skeniranje
3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala
Poboljšanje dinamičkog kontrasta
Mogućnost povezivanja
PC
VGA ulaz D-Sub 15HD
VGA izlaz D-Sub 15HD
DVI-D x1
RS232 D-Sub9
RS232 D-sub9 izlaz
1 audio ulaz za računalo, 3,5 mm
AV ulaz
HDMI x1
Komponentni (BNC) x1
Kompozitni (RCA) x1
Kompozitni (BNC) x1
S-video x1
Audio (L/R) x2
AV izlaz
Kompozitni (BNC) x1
Audio (L/R) x1
Praktičnost
Položaj
Portretni
Pejzažni
Slika u slici
PBP
PIP
POP
Modularni
5 x 5
Funkcije za zaštitu zaslona
Pomak piksela, niska razina svjetline
Kontrola tipkovnicom
Skriveno
Može se zaključati
Signal za daljinsko upravljanje
Može se zaključati
Prijenos signala
RS232
VGA
Jednostavna instalacija
Ručke za nošenje
Funkcije za uštedu energije
Smart Power
Radne značajke slike
Napredna kontrola boje
Može se kontrolirati putem mreže
RS232
Zvuk
Ugrađeni zvučnici
2 x 7 W (8 Ohma)
Snaga
Mrežno napajanje
90 - 264 VAC, 50/60 Hz
Potrošnja (dok je uključen)
Uobičajeno 67 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti
< 1 W
Podržana rezolucija zaslona
Računalni formati
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
Video formati
480i, 60Hz
480p, 60 Hz
576 p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
Dimenzije
Debljina prednje ploče
4,6 cm / 1,81 inč
Visina uređaja (s postoljem)
531
mm
Visina uređaja (s postoljem) (inči)
20.9
inča
Širina uređaja
792
mm
Masa proizvoda
11,95
kg
Dubina uređaja (s postoljem)
205
mm
Visina uređaja
487
mm
Dubina uređaja
115
mm
Dubina uređaja (s postoljem) (inči)
8.1
inča
Postavljena širina (inči)
31,2
inča
Postavljena visina (inči)
19.2
inča
Zidni nosač
200 x 200 mm, 400 x 200 mm
Postavljena dubina (inči)
4,5
inča
Masa proizvoda (lb)
26,35
lb
Radni uvjeti
Raspon temperature (rada)
0 - 40
°C
MTBF
50 000
sat(i)
Relativna vlažnost
5 - 90
%
Dodatna oprema
Isporučena dodatna oprema
Daljinski upravljač
Baterije za daljinski upravljač
AC mrežni kabel
VGA kabel
Vodič za korisnike na CD-ROM-u
Kratke upute za korisnike
Stalak za stol
Dodatna oprema (opcija)
Fiksni nosač za montažu na zid
Prilagodljivi nosač za montažu na zid
Montaža na strop
Razno
Ploča
metalik antracit
Jezici prikaza na zaslonu
Engleski
Francuski
Njemački
Talijanski
Poljski
Turski
Ruski
Pojednostavljeni kineski
Jamstvo
Europa / Sjeverna Amerika: 3 godine
Propisi i odobrenja
CE
FCC, klasa B
UL/cUL
CCC
RoHS
Što se nalazi u kutiji?
Druge stavke u pakiranju
Daljinski upravljač
Baterije za daljinski upravljač
AC mrežni kabel
VGA kabel
Vodič za korisnike na CD-ROM-u
Kratke upute za korisnike
Stalak za stol
Dodatna oprema (opcija): Fiksni nosač za montažu na zid
Dodatna oprema (opcija): Prilagodljivi nosač za montažu na zid