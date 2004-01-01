Zakažite što želite za kadgod želite uz SmartPlayer

Pretvorite USB u doista isplativ digitalni uređaj za prikaz u javnim prostorima. Jednostavno spremite sadržaj (videozapis, zvuk, slike) na USB i priključite ga u zaslon. Kreirajte popis za reprodukciju i napravite raspored za sadržaj putem izbornika na zaslonu te uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali, bilo kada i bilo gdje.