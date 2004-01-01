Druge stavke u pakiranju
- AC mrežni kabel
- RS232 kabel
- Daljinski upravljač
- Baterije za daljinski upravljač
- Kratke upute za korisnike
75BDL3510Q/00
Upečatljiv
Dijelite informacije i oduševite se zaslonom Philips Q-Line Professional Ultra HD. Ovo pouzdano rješenje može se postaviti i početi upotrebljavati onoliko brzo koliko vam to treba.
Ovaj proizvod više nije dostupan
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.
Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.
Pretvorite USB u doista isplativ digitalni uređaj za prikaz u javnim prostorima. Jednostavno spremite sadržaj (videozapis, zvuk, slike) na USB i priključite ga u zaslon. Kreirajte popis za reprodukciju i napravite raspored za sadržaj putem izbornika na zaslonu te uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali, bilo kada i bilo gdje.
Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.
Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.
Slika/zaslon
Mogućnost povezivanja
Praktičnost
Zvuk
Snaga
Podržana rezolucija zaslona
Dimenzije
Radni uvjeti
Multimedijske aplikacije
Dodatna oprema
Razno
