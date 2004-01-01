65BDL3650Q/02
Istaknite se u gomili
Informirajte i oduševite digitalnim zaslonom Philips Q-Line 4K Ultra HD. Ovo pouzdano rješenje za digitalni prikaz koje pokreće Android jednostavno se montira i podržava Wave za daljinsko upravljanje, osiguravajući vam potpunu kontrolu bilo kada i bilo gdje.
Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka uz integrirani HTML5 preglednik. Upotrebljavajući preglednik utemeljen na pregledniku Chromium, dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu. Prikazujte sadržaj u vodoravnom i okomitom načinu rada uz Full HD rezoluciju. Jednostavno povežite zaslon s internetom upotrebljavajući WiFi ili RJ45 kabel i uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali.
Neophodna za zahtjevne komercijalne primjene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reproducira sigurnosnu kopiju sadržaja na zaslonu u malo vjerojatnom slučaju pogreške u ulaznom izvoru ili aplikaciji. Jednostavno odaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.
Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja ili iz interne memorije. Vaš profesionalni zaslon Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.
Bežično dijelite zaslon putem postojeće Wi-Fi mreže kako biste trenutno i sigurno povezali uređaje ili opcionalnim HDMI hardverskim ključem za interakciju emitirajte izravno na zaslon bez povezivanja sa sigurnom mrežom.
Pogonjeni našom platformom Android 10 SoC, ovi profesionalni zasloni Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije pa možete izravno instalirati web-aplikacije i na zaslon. Prilagodljiva i sigurna, osigurava da specifikacije zaslona duže ostaju aktualne.
Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips Unite Q-Line daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme, energiju i smanjuje negativan utjecaj na okoliš.
