    Signage Solutions Q-Line zaslon

    65BDL3650Q/02

    Istaknite se u gomili

    Informirajte i oduševite digitalnim zaslonom Philips Q-Line 4K Ultra HD. Ovo pouzdano rješenje za digitalni prikaz koje pokreće Android jednostavno se montira i podržava Wave za daljinsko upravljanje, osiguravajući vam potpunu kontrolu bilo kada i bilo gdje.

    Signage Solutions Q-Line zaslon

    Istaknite se u gomili

    Vaš svestrani zaslon 18/7 jednostavan za uporabu

    • 65 inča
    • Direct LED pozadinsko osvjetljenje
    • Ultra HD

    Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka

    Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka uz integrirani HTML5 preglednik. Upotrebljavajući preglednik utemeljen na pregledniku Chromium, dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu. Prikazujte sadržaj u vodoravnom i okomitom načinu rada uz Full HD rezoluciju. Jednostavno povežite zaslon s internetom upotrebljavajući WiFi ili RJ45 kabel i uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali.

    FailOver. Kako nikad ne biste ostali bez slike na zaslonu

    Neophodna za zahtjevne komercijalne primjene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reproducira sigurnosnu kopiju sadržaja na zaslonu u malo vjerojatnom slučaju pogreške u ulaznom izvoru ili aplikaciji. Jednostavno odaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.

    Jednostavno planirajte sadržaj s USB uređaja ili iz interne memorije

    Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja ili iz interne memorije. Vaš profesionalni zaslon Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

    Opcionalna interakcija za bežično dijeljenje zaslona

    Bežično dijelite zaslon putem postojeće Wi-Fi mreže kako biste trenutno i sigurno povezali uređaje ili opcionalnim HDMI hardverskim ključem za interakciju emitirajte izravno na zaslon bez povezivanja sa sigurnom mrežom.

    Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije

    Pogonjeni našom platformom Android 10 SoC, ovi profesionalni zasloni Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije pa možete izravno instalirati web-aplikacije i na zaslon. Prilagodljiva i sigurna, osigurava da specifikacije zaslona duže ostaju aktualne.

    Iskoristite Wave i ostvarite revolucionarne rezultate

    Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips Unite Q-Line daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme, energiju i smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      163.9  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      64.5  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,372 x 0,372 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      400  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 milijardi
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1200:1
      Dinamički kontrast
      500,000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • Progresivno skeniranje
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      Tehnologija zaslona
      ADS
      Operativni sustav
      Android 10
      Izmaglica
      25 %

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Ostali priključci
      • mikro SD
      • OPS
      Vanjska kontrola
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      • RJ45

    • Praktičnost

      Položaj
      • Vodoravni (18/7)
      • Okomiti (18/7)
      Modularni
      Do 3 x 3
      Kontrola tipkovnicom
      • Skriveno
      • Može se zaključati
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može se zaključati
      Prijenos signala
      • RS232
      • IR prijenos signala (petlja)
      Jednostavna instalacija
      Smart Insert
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 – 240 V~, 50/60 Hz
      Potrošnja (uobičajena)
      134  W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      Smart Power
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Video formati
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1462,3  mm
      Masa proizvoda
      28,5  kg
      Visina uređaja
      837,3  mm
      Dubina uređaja
      68,9 mm (D sa zidnim nosačem) / 89,9 mm (D s drškom)  mm
      Postavljena širina (inči)
      57,57  inča
      Postavljena visina (inči)
      32.96  inča
      Zidni nosač
      400 mm x 400 mm, M8
      Postavljena dubina (inči)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  inča
      Širina prednje ploče
      14,9 mm (ravni okvir)
      Masa proizvoda (lb)
      62,83  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 ~ 80 % RV (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni reproduktor

      Procesor
      Četverojezgreni Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memorija
      • 16 GB
      • 3 GB DDR

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Kabel za lančanu vezu RS232
      • Logotip Philips (x1)
      • AC mrežni kabel
      • Poklopac AC sklopke
      • Kvačica za kabel (x2)
      • HDMI kabel (1,8 m) (x1)
      • Kratke upute za uporabu
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RS232 kabel
      • Poklopac za USB (x1)

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Pojednostavljeni kineski
      • Tradicionalni kineski
      • Engleski
      • Francuski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Poljski
      • Ruski
      • Španjolski
      • Turski
      • Japanski
      • Arapski
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • CB
      • FCC, klasa A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

