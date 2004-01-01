Traži pojmove

    Signage Solutions Zaslon za video-zid

    55BDL8007X/00

    Impresivan videozid

    Unaprijedite prezentacije i brend tvrtke. Zaslon za videozid X-Line tvrtke Philips oživljava vaš sadržaj i impresionira publiku u svakom okruženju uz Pure Colour Pro.

    Ovaj proizvod više nije dostupan

    Signage Solutions Zaslon za video-zid

    Impresivan videozid

    Nadahnite svoj tim i goste

    • 55 inča
    • Direct LED pozadinsko osvjetljenje
    • Full HD
    • 700 cd/m²
    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

    FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

    FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

    Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

    OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

    OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

    Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

    Dodatna Android snaga obrade uz dodatni modul CRD50

    Ugradite Android SoC (System-on-Chip) u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. Dodatni modul CRD50 je OPS uređaj koji donosi Android snagu obrade, bez potrebe za kabelima. Jednostavno ga pogurajte u OPS utor koji sadrži sve veze potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).

    Način rada kombiniranja. Kreirajte kombinirane 4K videozidove bilo koje veličine

    Povežite dva ili više profesionalnih zaslona tvrtke Philips kako biste kreirali kombinirani videozid bez potrebe za vanjskim uređajima. Za sadržaj se brine jedan reproduktor, bilo da imate četiri zaslona ili njih 40. 4K sadržaj potpuno je podržan, a ako taj sadržaj prikazujete na četiri zaslona, dobit ćete najbolju moguću rezoluciju točku po točku.

    Izuzetno uski okviri. Za sliku bez ometanja

    Poboljšajte kvalitetu slike uz Pure Colour Pro. Zahvaljujući većoj svjetlini ostvarenoj prilagođenim postavkama temperature boje i naprednom kalibracijom game, sadržaj djeluje oštrije i blistavije te je nevjerojatno realističan i vizualno privlačan.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      138.7  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      54.5  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      1920 x 1080 piksela
      Razmak piksela
      0,63 x 0,63 mm
      Optimalna rezolucija
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Svjetlina
      700  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 B
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1100:1
      Dinamički kontrast
      500,000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Izmaglica
      28 %

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
      Video ulaz
      • DVI-D (x1)
      • VGA (analogni, D-Sub) (x1)
      • Display Port 1.3 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      Audio ulaz
      Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
      Ostali priključci
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • Toplinski senzor
      Video izlaz
      DisplayPort 1.3 (x1)
      Vanjska kontrola
      • IR (ulaz) priključak od 3,5 mm
      • LAN RJ45 (x2)
      • Signalna petlja RJ45(x2)

    • Praktičnost

      Položaj
      • Vodoravni (24/7)
      • Okomiti (24/7)
      Modularni
      Do 15 x 15
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Pomak piksela, niska razina svjetline
      Prijenos signala
      • DisplayPort
      • RJ45
      Jednostavna instalacija
      • Ručke za nošenje
      • Smart Insert
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Može se kontrolirati putem mreže
      LAN (RJ45)

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W (RMS)

    • Snaga

      Potrošnja (dok je uključen)
      150 W
      Potrošnja (uobičajena)
      190  W
      Potrošnja (maks.)
      370 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      0,5 W
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formati
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

    • Dimenzije

      Nosač za Smart Insert
      100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
      Širina uređaja
      1210,5  mm
      Masa proizvoda
      23,8  kg
      Visina uređaja
      681,2  mm
      Dubina uređaja
      97,3 mm (D, zidni nosač) / 98,4 mm (D, ručka)  mm
      Postavljena širina (inči)
      47,66  inča
      Postavljena visina (inči)
      26.82  inča
      Zidni nosač
      400 mm x 400 mm, M6
      Postavljena dubina (inči)
      3.83 (D@WallMount)/3.87 (D@Handle)  inča
      Širina prednje ploče
      0,44 mm + 0,44 mm

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 – 80 % (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 – 95 % (bez kondenzacije)

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Poklopac AC sklopke
      • Podloga distancera x3
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Kratke upute za korisnike (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RJ45 / RS232 konverter
      • Stezaljka za žicu (x3)
      • Kabel za napajanje
      • DP kabel (x1)
      • RJ45 kabel (x1)
      • Igla za poravnanje rubova (x2)
      • Komplet 1 (x1)
      • Komplet 2 (x2)

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Arapski
      • Engleski
      • Francuski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Japanski
      • Poljski
      • Ruski
      • Španjolski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • Tradicionalni kineski
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • FCC, klasa A
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • ETL
      • PSE

    Badge-D2C

