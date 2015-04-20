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    Profesionalni LED TV

    28HFL5010T/12

    Povezivanje i kontrola

    Ovaj energetski učinkoviti hotelski televizor omogućava vam uživanje u svim prednostima najmodernijih mogućnosti povezivanja i interaktivnih stranica s hotelskim informacijama, dok udaljena instalacija i upravljanje osiguravaju najniže troškove vlasništva.

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    Profesionalni LED TV

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    Povezivanje i kontrola

    koji će gostima dugo vremena pružati moderan doživljaj

    • MediaSuite od 28 inča
    • LED
    • DVB-T2/T/C i IPTV
    SmartInstall za laku udaljenu instalaciju i održavanje

    SmartInstall za laku udaljenu instalaciju i održavanje

    SmartInstall instalaciju i održavanje vaših televizora čini jednostavnim. Pomoću jednostavnog web-alata sada možete udaljenim putem konfigurirati i instalirati televizore bez potrebe za odlaskom u sobe! Time štedite vrijeme i ne ometate goste. Bilo da se radi o ažuriranju stranica s hotelskim informacijama ili instalaciji novih kanala, SmartInstall može sve.

    SmartInfo za interaktivne stranice s hotelskim informacijama koje nose oznaku vašeg hotela

    SmartInfo za interaktivne stranice s hotelskim informacijama koje nose oznaku vašeg hotela

    SmartInfo vam omogućava pružanje hotelskih ili gradskih informacija gostima. Vaši gosti imaju pristup interaktivnoj hotelskoj web-stranici čak i kada televizor nije povezan s intranetom ili internetom. Informacije možete redovito i lako mijenjati kako biste gostima osigurali najnovije informacije o događanjima u hotelu.

    Miracast i DirectShare za dijeljenje filmova i glazbe na televizoru

    Miracast i DirectShare za dijeljenje filmova i glazbe na televizoru

    Naši televizori vašim gostima pružaju slobodu uživanja u sadržaju na velikom televizoru bežičnim putem i bez napora. Zahvaljujući našem pristupu otvorenog sustava, uslugu pružamo korisnicima sustava iOS i Android te kontinuirano širimo mogućnosti kompatibilnosti. Mogućnost sigurnog dijeljenja štiti vaše goste. Slike, filmovi, glazba – sve se to može dijeliti i uživati na našim televizorima koristeći Miracast i DirectShare!

    Kompatibilnost s MyChoice standardom za stalne prihode

    Kompatibilnost s MyChoice standardom za stalne prihode

    MyChoice predstavlja jednostavan i povoljan način na koji gostima možete ponuditi televizijske kanale za koje se naplaćuje naknada. Istovremeno stvara i dodatne prihode, što omogućava povrat početne investicije u televizor.

    LED TV za sliku nevjerojatnog kontrasta

    LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnim linijama u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama.

    Smart TV Apps s mnogim namjenskim uslugama za hotele

    Smart TV Apps tvrtke Philips obuhvaća sve veći izbor aplikacija, od onih za YouTube do aplikacija za društveno umrežavanje i mnogih drugih. Namjenska verzija prilagođena je upotrebi u hotelima i obuhvaća nekoliko dodatnih prednosti, kao što je mogućnost provjere jesu li informacije gosta sigurno izbrisane nakon uporabe te izbjegavanje protuzakonitog sadržaja koji bi mogao nanijeti štetu vašem poslovanju.

    AppControl za dodavanje, razvrstavanje i brisanje aplikacija uz minimalni trud

    AppControl omogućava vam da gostima pružite televizijske aplikacije koje samo poželjeti mogu. Sve aplikacije možete dodavati, brisati i razvrstavati onako kako želite. Štoviše, sada te postavke možete klonirati na bilo koji drugi televizor bez potrebe za postavljanjem i drugog televizora! Možete čak i izraditi razne profile te ih mijenjati. Želite li svojim apartmanima pružiti aplikacije za videozapise koji se prenose velikom brzinom, a sobama aplikacije za prijenos malom brzinom? Nema problema. Značajka AppControl vama i vašim gostima osigurava ugodan doživljaj.

    Integrirani IPTV sustav za optimalnu prilagođenu interaktivnost

    Uštedite novce i koristite manje kabela. Naši Smart televizori omogućavaju vam organizaciju hotelskog sustava izravno na televizoru. Interaktivni kanali, video na zahtjev, interaktivni hotelski izbornici i informacije, kao i sustavi za naručivanje na mreži dostupni su bez postavljanja vanjskog uređaja na televizor. Osim prijenosa sadržaja koaksijalnim televizijskim kabelima, sada možete koristiti i internetsku mrežu za prijenos televizijskih kanala ili videosadržaja na zahtjev izravno na televizor. Naša partnerska mreža osigurat će vam željeni prilagođeni portal.

    Integrirana funkcija Wi-Fi uz koju možete bežično koristiti Smart TV

    Uz integriranu funkciju Wi-Fi na Smart televizoru tvrtke Philips bežično možete pristupati cijelom svijetu sadržaja.

    Serial Xpress Protocol za interaktivne sustave

    Televizor se može povezati s vanjskim dekoderima i set-top box uređajima svih velikih davatelja usluga interaktivnih sustava upotrebljavajući Serial Xpress Protocol (SXP).

    Prikaz sata na zaslonu gostima pruža optimalnu praktičnost

    Zahvaljujući našem novom prikazu sata na zaslonu gosti lako mogu provjeriti trenutno vrijeme. Pritiskom tipke sat se prikazuje na zaslonu televizora uz bolju vidljivost i manju potrošnju energije.

    Mala potrošnja energije

    Televizori Philips dizajnirani su kako bi minimizirali potrošnju energije. Osim što smanjuje utjecaj na okoliš, to smanjuje i troškove rada.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Omjer širine i visine
      16:9
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      28  inča
      Dijagonala zaslona (u cm)
      70  cm
      Zaslon
      LED HD TV
      Rezolucija zaslona
      1366 x 768p
      Svjetlina
      310  cd/m²
      Napredne značajke slike
      • 200Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Kut gledanja
      178º (V)/178º (O)

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/C
      Reprodukcija videozapisa
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analogni TV prijemnik
      PAL
      IP reprodukcija
      • Multicast
      • Unicast

    • Značajke

      Jednostavnost uporabe
      • Stil slike
      • Stil zvuka
      Digitalne usluge
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletekst
      • HbbTV
      Lokalno upravljanje
      Prekidač za uključivanje/isključivanje (bočni)

    • Značajke za hotele

      Način rada za hotele
      • Blokada lokalnog upravljanja
      • Zaključavanje izbornika
      • Zaključavanje izbornika za instalaciju
      • Ograničenje glasnoće
      Zatvorski način rada
      • Način rada za visoku razinu sigurnosti
      • TXT / MHEG / USB / EPG / zaključavanje titlova
      Mjerač vremena
      • Automatsko isključivanje
      • Alarm za buđenje
      • Kanal za buđenje
      • Zvukovi za buđenje
      Upravljanje uključivanjem
      • Kanal
      • Značajka
      • Format slike
      • Glasnoća
      Zaštita od krađe
      • Zaštita od krađe baterije
      • Kensington brava
      Kontrola snage
      • Automatsko uključivanje
      • Ekološko i brzo pokretanje
      • WoLAN
      Aplikacije
      • AppControl
      • Aplikacije utemeljene na oblaku
      Vaš brand
      • SmartInfo
      • Logotip za stranicu dobrodošlice
      • Poruka dobrodošlice
      • Prilagođena pozadina za SmartTV
      • Prilagodljiva upravljačka ploča (HTML)
      • IPTV sustav
      Sat
      • Sat u stanju pripravnosti
      • RC gumb koji svijetli u mraku
      • Sat na zaslonu
      • Opcionalni vanjski sat
      SmartInfo
      • HTML5 preglednik
      • Interaktivni predlošci
      • Prikaz slajdova sa slikama
      Kloniranje i ažuriranje programskih datoteka
      Trenutno početno kloniranje
      CMND&Control
      • Uređivač kanala izvan mreže
      • Uređivač postavki izvan mreže
      • Status televizora u stvarnom vremenu (IP)
      • IP/RF udaljeno upravljanje
      • CMND&Create
      • Upravljanje skupinom televizora
      Upravljanje
      • Blokiranje automatskog ažuriranja kanala
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API za upravljanje televizorom – JAPIT
      Interaktivni DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Generiranje prihoda
      • AppRevenue
      • MyChoice
      Daljinski upravljač
      • Podrška za traku za kabel
      • Detektiranje niske razine baterije
      • Zaključavanje poklopca odjeljka za bateriju daljinskog upravljača
      Kanali
      Kombinirani popis

    • Značajke za zdravstveni sektor

      Upravljanje
      • Višenamjenski daljinski upravljač
      • Kompatibilnost s daljinskim upravljačem za zdravstveni sektor
      • Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre
      Praktičnost
      • Izlaz za slušalice
      • Neovisni glavni zvučnik je stišan
      Sigurnost
      • Dvostruka izolacija klase II
      • Inhibitor plamena

    • Multimedija

      Podrška za reprodukciju videozapisa
      • Formati: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Datoteke: AVI, MKV
      • 3 GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Podržani glazbeni formati
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 do v9.2)
      Podržani formati titlova
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Podržani slikovni formati
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Podržana rezolucija slike na USB-u
      do 1920 x 1080p pri 60 Hz
      Priklj. za multimedijske aplikacije
      • USB
      • LAN

    • Zvuk

      Izlazna snaga zvuka
      10 (2 x 5)  W
      Izlaz za zvučnik za kupaonicu
      1,5 W mono 8 ohma
      Zvučnici
      • 2,0
      • Sa zvukom usmjerenim prema dolje
      Značajke za zvuk
      • automatsko ujednačavanje jakosti zvuka
      • Incredible surround
      • Dinamičan bas
      • Dolby MS10

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
      Temperatura okoline
      0 °C do 40 °C
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,3 W
      Energetska klasa
      A+
      EU energetska oznaka, snaga
      19  W
      Značajke za uštedu energije
      Eco način rada
      Godišnja potrošnja energije
      28  kW/h

    • Dodatna oprema

      U kompletu
      • Daljinski upravljač 22AV1409A/12
      • Postolje za stol
      • 2 x AAA baterije
      • Jamstveni list
      • Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
      • Kabel za napajanje
      Optimalno
      • Vanjski sat 22AV1120C/00
      • Daljinski upravljač za zdravstveni sektor 22AV1109H/12
      • Daljinski upravljač za postavljanje 22AV9573A

    • Bežično povezivanje

      Bežični LAN
      802.11 b/g/n
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Priključci na bočnoj strani

      Utor Common Interface
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Izlaz za slušalice
      Mini-priključak
      USB1
      USB 2.0

    • Priključci na stražnjoj strani

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Izlaz za zvučnik za kupaonicu
      Mini-priključak
      Komponentni
      YPbPr + L/R cinch
      AV ulaz
      CVBS zajedno s YPbPr
      DVI audio-ulaz
      Mini-priključak
      Vanjsko napajanje
      • 12 V / 15 W
      • Mini-priključak
      Vanjska kontrola
      RJ-48
      Antenski
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Digitalni audioizlaz
      Optički
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      VGA ulaz
      15 pinski D-sub

    • Napredne mogućnosti povezivanja

      RJ48
      • IC ulaz/izlaz
      • Sučelje Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reprodukcija jednim dodirom
      • Stanje pripravnosti sustava
      • RC prijenos signala
      • kontrola zvuka sustava
      LAN
      Wake up on LAN
      HDMI
      • ARC (svi portovi)
      • DVI (svi portovi)
      Scart
      Signali sa scart priključka nakon uključivanja

    • Dizajn

      Boja
      Crna

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      635  mm
      Visina uređaja
      393  mm
      Dubina uređaja
      62/74  mm
      Masa proizvoda
      4,5  kg
      Širina uređaja (s postoljem)
      635  mm
      Visina uređaja (s postoljem)
      438  mm
      Dubina uređaja (s postoljem)
      190  mm
      Masa uređaja (+ postolje)
      5.1  kg
      Kompatibilan s nosačem za montažu na zid
      • 100 x 100 mm
      • M4

    Što se nalazi u kutiji?

    Druge stavke u pakiranju

    • Baterije za daljinski upravljač
    • Daljinski upravljač
    • Jamstveni list
    • Kabel za napajanje
    • Stalak za stol
    Badge-D2C

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    • Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.
    • Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe televizora.
    • Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

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