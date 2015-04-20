Druge stavke u pakiranju
- Baterije za daljinski upravljač
- Daljinski upravljač
- Jamstveni list
- Kabel za napajanje
- Stalak za stol
28HFL5010T/12
Povezivanje i kontrola
Ovaj energetski učinkoviti hotelski televizor omogućava vam uživanje u svim prednostima najmodernijih mogućnosti povezivanja i interaktivnih stranica s hotelskim informacijama, dok udaljena instalacija i upravljanje osiguravaju najniže troškove vlasništva.Saznajte više
Ovaj proizvod više nije dostupan
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
SmartInstall instalaciju i održavanje vaših televizora čini jednostavnim. Pomoću jednostavnog web-alata sada možete udaljenim putem konfigurirati i instalirati televizore bez potrebe za odlaskom u sobe! Time štedite vrijeme i ne ometate goste. Bilo da se radi o ažuriranju stranica s hotelskim informacijama ili instalaciji novih kanala, SmartInstall može sve.
SmartInfo vam omogućava pružanje hotelskih ili gradskih informacija gostima. Vaši gosti imaju pristup interaktivnoj hotelskoj web-stranici čak i kada televizor nije povezan s intranetom ili internetom. Informacije možete redovito i lako mijenjati kako biste gostima osigurali najnovije informacije o događanjima u hotelu.
Naši televizori vašim gostima pružaju slobodu uživanja u sadržaju na velikom televizoru bežičnim putem i bez napora. Zahvaljujući našem pristupu otvorenog sustava, uslugu pružamo korisnicima sustava iOS i Android te kontinuirano širimo mogućnosti kompatibilnosti. Mogućnost sigurnog dijeljenja štiti vaše goste. Slike, filmovi, glazba – sve se to može dijeliti i uživati na našim televizorima koristeći Miracast i DirectShare!
MyChoice predstavlja jednostavan i povoljan način na koji gostima možete ponuditi televizijske kanale za koje se naplaćuje naknada. Istovremeno stvara i dodatne prihode, što omogućava povrat početne investicije u televizor.
LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnim linijama u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama.
Smart TV Apps tvrtke Philips obuhvaća sve veći izbor aplikacija, od onih za YouTube do aplikacija za društveno umrežavanje i mnogih drugih. Namjenska verzija prilagođena je upotrebi u hotelima i obuhvaća nekoliko dodatnih prednosti, kao što je mogućnost provjere jesu li informacije gosta sigurno izbrisane nakon uporabe te izbjegavanje protuzakonitog sadržaja koji bi mogao nanijeti štetu vašem poslovanju.
AppControl omogućava vam da gostima pružite televizijske aplikacije koje samo poželjeti mogu. Sve aplikacije možete dodavati, brisati i razvrstavati onako kako želite. Štoviše, sada te postavke možete klonirati na bilo koji drugi televizor bez potrebe za postavljanjem i drugog televizora! Možete čak i izraditi razne profile te ih mijenjati. Želite li svojim apartmanima pružiti aplikacije za videozapise koji se prenose velikom brzinom, a sobama aplikacije za prijenos malom brzinom? Nema problema. Značajka AppControl vama i vašim gostima osigurava ugodan doživljaj.
Uštedite novce i koristite manje kabela. Naši Smart televizori omogućavaju vam organizaciju hotelskog sustava izravno na televizoru. Interaktivni kanali, video na zahtjev, interaktivni hotelski izbornici i informacije, kao i sustavi za naručivanje na mreži dostupni su bez postavljanja vanjskog uređaja na televizor. Osim prijenosa sadržaja koaksijalnim televizijskim kabelima, sada možete koristiti i internetsku mrežu za prijenos televizijskih kanala ili videosadržaja na zahtjev izravno na televizor. Naša partnerska mreža osigurat će vam željeni prilagođeni portal.
Uz integriranu funkciju Wi-Fi na Smart televizoru tvrtke Philips bežično možete pristupati cijelom svijetu sadržaja.
Televizor se može povezati s vanjskim dekoderima i set-top box uređajima svih velikih davatelja usluga interaktivnih sustava upotrebljavajući Serial Xpress Protocol (SXP).
Zahvaljujući našem novom prikazu sata na zaslonu gosti lako mogu provjeriti trenutno vrijeme. Pritiskom tipke sat se prikazuje na zaslonu televizora uz bolju vidljivost i manju potrošnju energije.
Televizori Philips dizajnirani su kako bi minimizirali potrošnju energije. Osim što smanjuje utjecaj na okoliš, to smanjuje i troškove rada.
Slika/zaslon
Tjuner / Prijem / Prijenos
Značajke
Značajke za hotele
Značajke za zdravstveni sektor
Multimedija
Zvuk
Snaga
Dodatna oprema
Bežično povezivanje
Priključci na bočnoj strani
Priključci na stražnjoj strani
Napredne mogućnosti povezivanja
Dizajn
Dimenzije
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