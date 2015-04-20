AppControl za dodavanje, razvrstavanje i brisanje aplikacija uz minimalni trud

AppControl omogućava vam da gostima pružite televizijske aplikacije koje samo poželjeti mogu. Sve aplikacije možete dodavati, brisati i razvrstavati onako kako želite. Štoviše, sada te postavke možete klonirati na bilo koji drugi televizor bez potrebe za postavljanjem i drugog televizora! Možete čak i izraditi razne profile te ih mijenjati. Želite li svojim apartmanima pružiti aplikacije za videozapise koji se prenose velikom brzinom, a sobama aplikacije za prijenos malom brzinom? Nema problema. Značajka AppControl vama i vašim gostima osigurava ugodan doživljaj.