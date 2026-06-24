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Hrana se prolijeva iz vrča tijekom blendanja

Kako biste izbjegli prolijevanje prilikom blendanja, pazite da vrč bude pravilno fiksiran, prateći korake u nastavku.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: SCF885/01 , SCF875/02 .

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