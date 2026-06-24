Philips podrška Hrana se prolijeva iz vrča tijekom blendanja

Kako biste izbjegli prolijevanje prilikom blendanja, pazite da vrč bude pravilno fiksiran, prateći korake u nastavku.

Fiksiranje vrča na glavnoj jedinici Vrč postavite na glavnu jedinicu tako da poklopac bude na vrhu. Poravnajte ikonu za „blendanje” na vrču s ikonom za „otključano” na glavnoj jedinici. Okrećite vrč u smjeru kazaljke na satu dok se sigurno ne pričvrsti na glavnu jedinicu. Pazite da vrč okrećete do kraja u smjeru kazaljke na satu dok se ikona za „blendanje” na vrču ne poravna s ikonom „zaključano” na glavnoj jedinici tako da žlijeb ispod drške sjedne na mjesto u području za zaključavanje Pogledajte slike u nastavku kako biste vidjeli kako pravilno poravnati ikone. Pogledajte slike u nastavku kako biste vidjeli kako pravilno poravnati ikone.