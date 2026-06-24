Philips SpeedPro (Max) ne kreće se lako po tepisima
Ako se usisavač SpeedPro (Max) tvrtke Philips ne kreće lagano po tepisima, odgovor na taj problem potražite u nastavku.
Preporučujemo vam da odaberete najmanju postavku (postavku 1) za usisavanje tepiha usisavačem SpeedPro (Max) tvrtke Philips, naročito ako se radi o debelim tepisima.
Veće postavke vrlo su snažne i mogu proizvesti preveliku usisnu snagu na tepihu, što otežava dobro kretanje aparata.
Obično je teže usisavati tepihe pod određenim kutovima usisavačem SpeedPro (Max) tvrtke Philips.
Ako imate poteškoća prilikom usisavanja tepiha u jednom smjeru, pokušajte mijenjati smjer usisavanja sve dok ne pronađete kut koji omogućuje najbolje kretanje usisavača. Možete i spustiti kut cijevi kako bi usisna četka lako klizila preko tepiha.
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Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:XC5041/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›