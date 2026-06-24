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Philips SpeedPro (Max) ne kreće se lako po tepisima

Ako se usisavač SpeedPro (Max) tvrtke Philips ne kreće lagano po tepisima, odgovor na taj problem potražite u nastavku.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: XC5041/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

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