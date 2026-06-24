Philips SpeedPro (Max) ne kreće se lako po tepisima

Obično je teže usisavati tepihe pod određenim kutovima usisavačem SpeedPro (Max) tvrtke Philips.



Ako imate poteškoća prilikom usisavanja tepiha u jednom smjeru, pokušajte mijenjati smjer usisavanja sve dok ne pronađete kut koji omogućuje najbolje kretanje usisavača. Možete i spustiti kut cijevi kako bi usisna četka lako klizila preko tepiha.



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