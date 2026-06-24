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Vrč Philips blendera zaglavljen je na jedinici motora

Ako vam se blender slučajno zaglavi na jedinici/postolju motora, rješenje je možda jednostavno. Opisujemo ga ovdje.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: HR3655/00 .

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