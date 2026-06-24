Vrč Philips blendera zaglavljen je na jedinici motora

Kako se vrč blendera ne bi zaglavio na postolju, postavite ga na pravilan način, prateći sljedeće korake:

1) Stavite vrč na kružni dio postolja.

2) Pričvrstite vrč na postolje.

3) Crna oznaka kružnog dijela nalazi se ispod drške vrča. Poravnajte crnu oznaku s ikonom za otključavanje na jedinici motora. Okrećite vrč blendera u smjeru kazaljke na satu sve dok se crna oznaka ne poravna s ikonom za otključavanje.