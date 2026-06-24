Vrč Philips blendera zaglavljen je na jedinici motora
Ako vam se blender slučajno zaglavi na jedinici/postolju motora, rješenje je možda jednostavno. Opisujemo ga ovdje.
Ako je vrč blendera nepravilno postavljen, mogao bi se zaglaviti na postolju (jedinici motora).
Kako biste riješili problem, slijedite ove korake:
1) Iskopčajte blender.
2) Otvorite poklopac i izvadite sastojke iz vrča.
3) Primite dršku vrča blendera, podignite je i istovremeno zakrenite suprotno od smjera kazaljke na satu.
4) Vrč blendera će se otpustiti.
Kako se vrč blendera ne bi zaglavio na postolju, postavite ga na pravilan način, prateći sljedeće korake:
1) Stavite vrč na kružni dio postolja.
2) Pričvrstite vrč na postolje.
3) Crna oznaka kružnog dijela nalazi se ispod drške vrča. Poravnajte crnu oznaku s ikonom za otključavanje na jedinici motora. Okrećite vrč blendera u smjeru kazaljke na satu sve dok se crna oznaka ne poravna s ikonom za otključavanje.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:HR3655/00 .