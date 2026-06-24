Moj sokovnik tvrtke Philips ne radi

Ako sokovnik tvrtke Philips ne radi, može biti nekoliko razloga. Saznajte kako vam možemo pomoći.
Sokovnik tvrtke Philips neće raditi ako nije pravilno ukopčan. Provjerite je li pravilno ukopčan.
Ako poklopac nije pravilno postavljen, sokovnik neće raditi jer nema odgovarajuće aktivacije sigurnosne funkcije. Provjerite je li poklopac pravilno postavljen.
Kada ručica za zaključavanje nije postavljena u odgovarajući položaj ili kada nije pravilno zatvorena, sokovnik neće raditi jer nema odgovarajuće aktivacije sigurnosne funkcije. Provjerite je li ručica za zaključavanje pravilno zatvorena.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:HR1922/21 , HR1855/80 , HR1945/80 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›