Prašina izlazi iz usisavača Philips PowerPro Aqua

Izvadite odjeljak s filtrom i izvadite filtar usisavača PowerPro Aqua tvrtke Philips; Izvadite spužvasti filtar; Operite filtar za pjenu pod mlazom hladne ili mlake vode. Ostavite filtar da se suši 24 sata; Filtar nikada nemojte vraćati kada su filtri još uvijek vlažni jer to može oštetiti aparat.

Napomena: Ako želite temeljito čišćenje, spremnik za prašinu i dijelove filtra možete očistiti i u hladnoj ili mlakoj vodi.

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