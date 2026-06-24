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Prašina izlazi iz usisavača Philips PowerPro Aqua

Kako biste održali optimalne radne značajke usisavanja usisavača PowerPro Aqua tvrtke Philips, savjetujemo vam da filtre čistite svaka 2 do 4 tjedna. Ne trebate mijenjati filtar. Saznajte kako sami očistiti filtre u nastavku.

Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele: FC6408/01 , FC6404/01 , FC6401/01 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda  ›

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