Prašina izlazi iz usisavača Philips PowerPro Aqua

Kako biste održali optimalne radne značajke usisavanja usisavača PowerPro Aqua tvrtke Philips, savjetujemo vam da filtre čistite svaka 2 do 4 tjedna. Ne trebate mijenjati filtar. Saznajte kako sami očistiti filtre u nastavku.
Izvadite odjeljak s filtrom i izvadite filtar usisavača PowerPro Aqua tvrtke Philips;
Izvadite spužvasti filtar;
Operite filtar za pjenu pod mlazom hladne ili mlake vode. Ostavite filtar da se suši 24 sata;
Filtar nikada nemojte vraćati kada su filtri još uvijek vlažni jer to može oštetiti aparat.
Napomena: Ako želite temeljito čišćenje, spremnik za prašinu i dijelove filtra možete očistiti i u hladnoj ili mlakoj vodi.
Ako navedena rješenja ne pomažu u rješavanju problema, obratite nam se.
Informacije na ovoj stranici odnose se na sljedeće modele:FC6408/01 , FC6404/01 , FC6401/01 . Kliknite ovdje da biste prikazali veći broj proizvoda ›