XD2152/12
Kompaktan po pitanju dimenzija. Snažan u akciji.
Snažan, kompaktan i učinkovit — usisavač s vrećicom Philips serije 2000 omogućuje temeljito čišćenje svih vrsta podova, s prilagodljivom snagom usisavanja, jednostavnim spremanjem i HEPA filtrom koji hvata >99,9 % sitne prašineSaznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Uživajte u velikoj snazi usisavanja zahvaljujući motoru od 800 W. Učinkovito uklanja prašinu s tvrdih podova i tepiha, ostavljajući vaš dom svježim i čistim.
Jednostavno prilagodljiv pomoću nožne pedale za tvrde podove ili tepihe. Njegov zatvoreni dizajn osigurava blizak kontakt s površinom, čineći čišćenje bržim i učinkovitijim.
Uštedite dragocjeni prostor za pohranu s kompaktnim i laganim dizajnom. Lako se sprema u ormare, a dovoljno je lagan da se jednostavno podigne na policu.
Odaberite odgovarajuću usisnu snagu za sve zadatke čišćenja i za svaku površinu u svom domu.
Uživajte u neprekinutom čišćenju s dohvatom od 9 metara od utičnice do nastavka, što omogućuje čišćenje više prostorija i velikih prostora bez promjene utičnica.
Velika komora za prašinu od 3 litre i dugotrajne univerzalne vrećice omogućuju optimalnu usisnu snagu dok se ne napune, uz zatvoreno odlaganje bez nereda.
Nastavak za uske površine integriran je u usisivač, tako da mu uvijek možete lako pristupiti kad vam zatreba.
Izrađeno s preciznošću i pažnjom u Nizozemskoj, odražavajući Philipsovu baštinu inovacija, kvalitete i pouzdanosti. Registrirajte se kod nas online za besplatno dvogodišnje jamstvo.
Nastavak za namještaj od 110 mm dizajniran je za optimalno čišćenje mekanog namještaja poput jastuka, kauča i naslonjača, te uklanja čak i dlake kućnih ljubimaca.
Četka za tepihe SuperTurbo omogućuje dubinsko čišćenje tepiha jednostavnim uklanjanjem dlaka i nakupina prašine. Rotirajuća četka unutar usisnog nastavka aktivno uklanja male čestice prašine i životinjsku dlaku, a rezultat je bolje čišćenje.
