Traži pojmove

  • Kompaktan po pitanju dimenzija. Snažan u akciji. Kompaktan po pitanju dimenzija. Snažan u akciji. Kompaktan po pitanju dimenzija. Snažan u akciji.

    Serija 1000 Usisivač bez vrećice

    XB1112/10

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije

    Kompaktan po pitanju dimenzija. Snažan u akciji.

    Uživajte u Philipsovom usisivaču bez vrećice serije 1000 koji pokreću tehnologija PowerCyclone 3 i snažan motor. Temeljito usisajte svaku vrstu poda uz višenamjenski usisni nastavak. Kad završite, prašinu odložite izravno u spremnik za otpad. Bez vrećica. Zauzima malo prostora i jednostavan je za spremanje.

    Saznajte više

    Serija 1000 Usisivač bez vrećice

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Usisavač bez vrećice

    Kompaktan po pitanju dimenzija. Snažan u akciji.

    Velika usisna snaga u praktičnom dizajnu

    • 800 W
    • PowerCyclone 3
    • Višenamjenski usisni nastavak
    Motor od 800 W motor osigurava snažnu učinkovitost

    Motor od 800 W motor osigurava snažnu učinkovitost

    Uživajte u velikoj usisnoj snazi uz motor od 800 W. Učinkovito uklanja prašinu s tvrdih podova i tepiha te ostavlja vaš dom svježim i čistim.

    Tehnologija PowerCyclone 3 duže održava snažne performanse

    Tehnologija PowerCyclone 3 duže održava snažne performanse

    Tehnologija PowerCyclone 3 ubrzava zrak u ciklonskoj komori i učinkovito odvaja prašinu od zraka za duže održavanje snažnih performansi.

    Višenamjenski usisni nastavak za izvrsne rezultate čišćenja različitih podova

    Višenamjenski usisni nastavak za izvrsne rezultate čišćenja različitih podova

    Učinkovito očistite sve vrste podova s pomoću višenamjenskog usisnog nastavka. Zaštitite tvrde podove upotrebom četki, a za čišćenje tepiha odaberite glatku ploču.

    Dizajn bez vrećice za jednostavno pražnjenje

    Dizajn bez vrećice za jednostavno pražnjenje

    Nema više vrećica za prašinu. Kad završite s usisavanjem, odložite prašinu izravno u koš za smeće. Naš dizajn bez vrećice olakšava i ubrzava završnu fazu usisavanja.

    Kompaktan dizajn za jednostavno spremanje

    Kompaktan dizajn za jednostavno spremanje

    Uštedite na dragocjenom prostoru za pohranu uz kompaktan i lagan dizajn. Lako se sprema u ormare i kuhinjske ormariće, a budući da je dovoljno lagan, s lakoćom ćete ga podići na policu.

    Sustav za filtriranje u 3 faze hvata 99,9 %* čestica

    Sustav za filtriranje u 3 faze hvata 99,9 %* čestica

    Sustav za filtriranje u 3 faze hvata više od 99,9 %* čestica zahvaljujući perivom filtru za motor. Osigurava da uhvaćene čestice ostanu unutar spremnika za prašinu kako bi okruženje u kojem živite ostalo svježe i zdravo

    Tehničke specifikacije

    • Opće specifikacije

      Primarni materijal
      Plastika
      Boja
      Silk Beige i Coral Mood
      Vrsta proizvoda
      Usisivač bez vrećice
      Razina buke (standardna)
      78 dB
      Kapacitet za prašinu
      1,3 l
      Jamstvo
      2 godine
      EU izjava o sukladnosti
      Da
      Radni domet
      8,5 m
      Ulazna snaga (IEC)
      800 W
      Ulazna snaga (maks.)
      800 W
      Filtar za motor
      Perivi filtar
      Ispušni filtar
      HEPA
      Spojnica cijevi
      Konična
      Ručka za nošenje
      Vrh
      Kontrola snage
      Ne
      Vrsta cijevi
      Metalna dvodijelna teleskopska
      Vrsta kotačića
      Plastika
      Spremište za dodatke
      Ne
      Zaustavni položaj
      Vodoravno
      Tehnologija
      PowerCyclone 3
      Duljina kabela
      6 m

    • Dizajn

      Održiva ambalaža
      100 % recikliranih materijala

    • Dodatna oprema

      Standardni usisni nastavak
      Višenamjenski usisni nastavak
      Dodatna oprema u kompletu
      Nastavak za uske površine 2 u 1

    • Masa i dimenzije

      Duljina proizvoda
      342 mm
      Širina proizvoda
      292 mm
      Visina proizvoda
      242 mm
      Duljina paketa
      278 mm
      Širina paketa
      455 mm
      Visina paketa
      360 mm
      Masa proizvoda
      3,5 kg

    • Kompatibilnost

      Povezani pribor 1
      Relevantna varijanta filtra XV1210/01

    • Tehnički podaci

      Napon
      220 – 230 V
      Frekvencija
      50 – 60 Hz

    • Država podrijetla

      Proizvedeno u
      Kina

    • Trajnost

      Korisnički priručnik
      100 % reciklirani papir

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.
    Clippin

    Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

    Idi na dijelove i dodatnu opremu

    Dodatna oprema

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    • *IEC vrijednost ulazne snage prosječna je snaga, dok uređaj može dobiti maksimalno 800 W
    • *Testirano u skladu sa standardom EN:60312-12017.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.