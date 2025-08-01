XB1112/10
Kompaktan po pitanju dimenzija. Snažan u akciji.
Uživajte u Philipsovom usisivaču bez vrećice serije 1000 koji pokreću tehnologija PowerCyclone 3 i snažan motor. Temeljito usisajte svaku vrstu poda uz višenamjenski usisni nastavak. Kad završite, prašinu odložite izravno u spremnik za otpad. Bez vrećica. Zauzima malo prostora i jednostavan je za spremanje.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Uživajte u velikoj usisnoj snazi uz motor od 800 W. Učinkovito uklanja prašinu s tvrdih podova i tepiha te ostavlja vaš dom svježim i čistim.
Tehnologija PowerCyclone 3 ubrzava zrak u ciklonskoj komori i učinkovito odvaja prašinu od zraka za duže održavanje snažnih performansi.
Učinkovito očistite sve vrste podova s pomoću višenamjenskog usisnog nastavka. Zaštitite tvrde podove upotrebom četki, a za čišćenje tepiha odaberite glatku ploču.
Nema više vrećica za prašinu. Kad završite s usisavanjem, odložite prašinu izravno u koš za smeće. Naš dizajn bez vrećice olakšava i ubrzava završnu fazu usisavanja.
Uštedite na dragocjenom prostoru za pohranu uz kompaktan i lagan dizajn. Lako se sprema u ormare i kuhinjske ormariće, a budući da je dovoljno lagan, s lakoćom ćete ga podići na policu.
Sustav za filtriranje u 3 faze hvata više od 99,9 %* čestica zahvaljujući perivom filtru za motor. Osigurava da uhvaćene čestice ostanu unutar spremnika za prašinu kako bi okruženje u kojem živite ostalo svježe i zdravo
