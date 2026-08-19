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  • Zamjenski komplet za usisivače bez vrećice iz serije 1000*
  • Zamjenski komplet za usisivače bez vrećice iz serije 1000*

Zamjenski filtar XV1210/01Dodatna oprema

XV1210/01

Zamjenski komplet za usisivače bez vrećice iz serije 1000*

Zamjenski komplet kompatibilan s usisivačima bez vrećice iz serije 1000*. Komplet sadrži filtre za motor i ispušne filtre. Preporučuje se zamjena filtara jednom godišnje.

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Kompatibilni proizvodi
Serija 1000

Serija 1000
Usisivač bez vrećice

XB1112/10

Serija 1000

Serija 1000
Usisivač bez vrećice

XB1142/10

Originalni zamjenski filtri tvrtke Philips

Zamjenski komplet za usisivače bez vrećice iz serije 1000*

  • 1 perivi filtar za motor

  • 1 perivi spužvasti umetak

  • 1 ispušni filtar

Ispušni filtar

Ispušni filtar

Komplet sadrži 1 ispušni filtar. Filtar hvata sitnu prašinu prije izbacivanja zraka natrag u prostoriju. Rezultat je čist zrak bez prašine u vašem domu.

Perivi filtar za motor

Perivi filtar za motor

Komplet sadrži 1 perivi filtar za motor. Omogućuje visoke razine filtracije te sprječava prodiranje sitne prašine koja može oštetiti motor. Filtar se može prati.

Perivi spužvasti filtar

Perivi spužvasti filtar

Komplet sadrži 1 perivi spužvasti ugradni filtar. Taj filtar dodatno štiti motor i trebate ga staviti pokraj perivog filtra za motor. Filtar se može prati.

Tehničke specifikacije

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