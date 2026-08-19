XV1210/01
Zamjenski komplet za usisivače bez vrećice iz serije 1000*
Zamjenski komplet kompatibilan s usisivačima bez vrećice iz serije 1000*. Komplet sadrži filtre za motor i ispušne filtre. Preporučuje se zamjena filtara jednom godišnje.
1 perivi filtar za motor
1 perivi spužvasti umetak
1 ispušni filtar
Komplet sadrži 1 ispušni filtar. Filtar hvata sitnu prašinu prije izbacivanja zraka natrag u prostoriju. Rezultat je čist zrak bez prašine u vašem domu.
Komplet sadrži 1 perivi filtar za motor. Omogućuje visoke razine filtracije te sprječava prodiranje sitne prašine koja može oštetiti motor. Filtar se može prati.
Komplet sadrži 1 perivi spužvasti ugradni filtar. Taj filtar dodatno štiti motor i trebate ga staviti pokraj perivog filtra za motor. Filtar se može prati.
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