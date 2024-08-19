Traži pojmove

  • Probudite se spremni za pokret Probudite se spremni za pokret Probudite se spremni za pokret

    Radio sa satom

    TAR3305/12

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije

    Probudite se spremni za pokret

    Neka stvari budu jednostavne s ovim FM digitalnim radijom sa satom. Brojne zadane postave olakšavaju navigiranje postajama, a alarm možete postaviti na buđenje s postepenim pojačavanjem jačine zvuka radija. Želite još malo odspavati? Jednostavno posegnite za gumbom za odgodu.

    Saznajte više

    Radio sa satom

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Radio i budilica

    Probudite se spremni za pokret

    • FM, digitalno podešavanje
    • Dvostruki alarm

    FM digitalni radio

    FM prijemnik daje iznimno čist prijem, a možete i memorirati do 10 omiljenih postaja. Na zaslonu se jasno prikazuje vrijeme.

    Programator za isključivanje. Utonite u san slušajući radio

    Utonite u okrepljujući san s omiljenom postajom u pozadini. Programator za isključivanje na satu možete postaviti na reprodukciju radija do 2 sata. Radio se isključuje nakon isteka postavljenog vremena.

    Dva alarma. Jedan sat, dva poziva na buđenje

    Funkcija sva alarma omogućuje postavljanje dva različita alarma, a funkcija nježnog buđenja postupno pojačava jačinu zvuka radija kako biste postepeno ušli u dan.

    Baterija za rezervno napajanje u slučaju nestanka struje

    Ova budilica opremljena je rezervnom baterijom. U slučaju nestanka struje nećete morati ponovo postavljati sat, a postavke alarma ostaju spremljene.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Izlazna snaga (RMS)
      200 mW
      Sustav zvuka
      Mono

    • Zvučnici

      Promjer pogonske jedinice punog raspona
      2-inčni
      Broj pogonskih jedinica punog raspona
      1

    • Mogućnost povezivanja

      Bluetooth
      Ne
      Audioulaz
      Ne

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Antenski
      FM antena
      Frekvencijski pojas prijemnika
      FM
      Broj memoriranih stanica
      10
      RDS
      Ne
      FM frekvencijski opseg
      87,5 - 108  MHz

    • Snaga

      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <1 W
      Vrsta napajanja
      DC ulaz
      Rezervna baterija
      AAA x 2 (nisu uključene u pakiranje)
      AC izvor napajanja
      100 - 240 V, 50/60 Hz
      Potrošnja energije tijekom rada
      <3 W

    • Dimenzije pakiranja

      Visina
      17  cm
      Vrsta pakiranja
      Kutija
      Vrsta smještanja na policu
      Ležeći položaj
      Širina
      13.6  cm
      Dubina
      6  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      Bruto masa
      0.349  kg
      Neto masa
      0.204  kg
      Tara
      0.145  kg

    • Dimenzije proizvoda

      Visina
      5.4  cm
      Širina
      13.1  cm
      Dubina
      13.1  cm
      Masa
      0.203  kg

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Jamstveni certifikat
      • Kratke upute za korisnike
      • AC adapter za napajanje

    • Budilica

      Izvor alarma
      • FM radio
      • Zujalica
      Broj alarma
      2
      Automatsko isključivanje
      15/ 30/ 60/ 90/ 120 min
      Odgoda (ponavljanje alarma)
      Da, 9 min

    • Sat

      Zaslon
      LED
      Vrsta
      Digitalni

    Što se nalazi u kutiji?

    Druge stavke u pakiranju

    • Jamstveni certifikat
    • Kratke upute za korisnike
    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.