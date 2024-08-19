Druge stavke u pakiranju
- Jamstveni certifikat
- Kratke upute za korisnike
TAR3305/12
Probudite se spremni za pokret
Neka stvari budu jednostavne s ovim FM digitalnim radijom sa satom. Brojne zadane postave olakšavaju navigiranje postajama, a alarm možete postaviti na buđenje s postepenim pojačavanjem jačine zvuka radija. Želite još malo odspavati? Jednostavno posegnite za gumbom za odgodu.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
FM prijemnik daje iznimno čist prijem, a možete i memorirati do 10 omiljenih postaja. Na zaslonu se jasno prikazuje vrijeme.
Utonite u okrepljujući san s omiljenom postajom u pozadini. Programator za isključivanje na satu možete postaviti na reprodukciju radija do 2 sata. Radio se isključuje nakon isteka postavljenog vremena.
Funkcija sva alarma omogućuje postavljanje dva različita alarma, a funkcija nježnog buđenja postupno pojačava jačinu zvuka radija kako biste postepeno ušli u dan.
Ova budilica opremljena je rezervnom baterijom. U slučaju nestanka struje nećete morati ponovo postavljati sat, a postavke alarma ostaju spremljene.
Zvuk
Zvučnici
Mogućnost povezivanja
Tjuner / Prijem / Prijenos
Snaga
Dimenzije pakiranja
Dimenzije proizvoda
Dodatna oprema
Budilica
Sat
