Tehnologija s 5 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim lokacijama

Ove slušalice imaju pet mikrofona, a od toga dva mikrofona i algoritam za smanjenje buke temeljen na umjetnoj inteligenciji omogućuju izuzetno jasne pozive. Čak i ako se nalazite na užurbanoj gradskoj ulici i jakom vjetru, vaš će glas biti jasan, a osobi s kojom razgovarate neće smetati buka iz vaše okoline.