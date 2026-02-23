TAH6000WT/00
Uronite u udobnost
Ostanite fokusirani uz slušalice koje se stavljaju preko ušiju s prilagodljivim blokiranjem buke, u čijoj ćete udobnosti moći uživati godinama. Koristite ih bežično kako biste uronili u topao i prirodan zvuk ili pričvrstite kabel i pustite da vas prožme zvuk visoke razlučivosti.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Prilagođene pogonske jedinice od 40 mm i dinamičan bas donose vam izvrstan zvuk s punim i bogatim basom čak i pri niskoj glasnoći. Da biste uživali u zvuku visoke razlučivosti, priključite kabel od 3,5 mm ili USB-C.
Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.
Mekani jastučići za uši od umjetne kože i podesiva traka za glavu pružaju iznimno udobno pristajanje. Kako bi blokiranje buke i udobnost uvijek bili vrhunski, jastučiće od memorijske pjene možete zamijeniti ako se tijekom vremena istroše. Isto tako, možete zamijeniti punjivu litij-ionsku bateriju slušalica kad dosegne kraj vijeka trajanja.
Kompatibilnost s najnovijim uređajima Bluetooth® 6.0 omogućuje prijenos bez iritantnih stišavanja zvuka i povezivanje dva uređaja odjednom. Podržava i Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair.
Kad je blokiranje buke isključeno, možete slušati do 80 sati uz jedno punjenje, a uz uključeno blokiranje buke dobivate do 50 sati reprodukcije. Brzim punjenjem od 5 minuta možete dobiti dodatna 4 sata.
Ove slušalice imaju pet mikrofona, a od toga dva mikrofona i algoritam za smanjenje buke temeljen na umjetnoj inteligenciji omogućuju izuzetno jasne pozive. Čak i ako se nalazite na užurbanoj gradskoj ulici i jakom vjetru, vaš će glas biti jasan, a osobi s kojom razgovarate neće smetati buka iz vaše okoline.
Vašoj glazbi nešto nedostaje? Naša pomoćna aplikacija ima EQ, intuitivni ekvilizator kojim možete prilagođavati zvuk i istraživati razne EQ postavke dodirom prsta. U aplikaciji možete prilagoditi blokiranje buke, aktivirati dinamičan bas, upravljati povezanim uređajima, ažurirati programske datoteke i drugo.
Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama usklađene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, prirodan zvuk s dubokim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.
U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.
