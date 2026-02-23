Traži pojmove

    Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

    TAH6000WT/00

    Uronite u udobnost

    Ostanite fokusirani uz slušalice koje se stavljaju preko ušiju s prilagodljivim blokiranjem buke, u čijoj ćete udobnosti moći uživati godinama. Koristite ih bežično kako biste uronili u topao i prirodan zvuk ili pričvrstite kabel i pustite da vas prožme zvuk visoke razlučivosti.

    Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

    Uronite u udobnost

    • Prirodan zvuk. Dinamičan bas
    • Udobno postavljanje preko ušiju
    • Prilagodljivo blokiranje buke
    • Do 80 sati reprodukcije

    Izvrstan zvuk čak i pri niskoj glasnoći. Slušajte bežično ili s kabelom

    Prilagođene pogonske jedinice od 40 mm i dinamičan bas donose vam izvrstan zvuk s punim i bogatim basom čak i pri niskoj glasnoći. Da biste uživali u zvuku visoke razlučivosti, priključite kabel od 3,5 mm ili USB-C.

    Slobodno se prepustite uz prilagodljivo blokiranje buke

    Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.

    Udobno pristajanje i zamjenjive komponente za dugotrajnost slušalica

    Mekani jastučići za uši od umjetne kože i podesiva traka za glavu pružaju iznimno udobno pristajanje. Kako bi blokiranje buke i udobnost uvijek bili vrhunski, jastučiće od memorijske pjene možete zamijeniti ako se tijekom vremena istroše. Isto tako, možete zamijeniti punjivu litij-ionsku bateriju slušalica kad dosegne kraj vijeka trajanja.

    Stabilno Bluetooth® povezivanje s više točaka i lako uparivanje

    Kompatibilnost s najnovijim uređajima Bluetooth® 6.0 omogućuje prijenos bez iritantnih stišavanja zvuka i povezivanje dva uređaja odjednom. Podržava i Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

    Do 80 sati reprodukcije (50 s uključenim blokiranjem buke)

    Kad je blokiranje buke isključeno, možete slušati do 80 sati uz jedno punjenje, a uz uključeno blokiranje buke dobivate do 50 sati reprodukcije. Brzim punjenjem od 5 minuta možete dobiti dodatna 4 sata.

    Tehnologija s 5 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim lokacijama

    Ove slušalice imaju pet mikrofona, a od toga dva mikrofona i algoritam za smanjenje buke temeljen na umjetnoj inteligenciji omogućuju izuzetno jasne pozive. Čak i ako se nalazite na užurbanoj gradskoj ulici i jakom vjetru, vaš će glas biti jasan, a osobi s kojom razgovarate neće smetati buka iz vaše okoline.

    Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite doživljaj

    Vašoj glazbi nešto nedostaje? Naša pomoćna aplikacija ima EQ, intuitivni ekvilizator kojim možete prilagođavati zvuk i istraživati razne EQ postavke dodirom prsta. U aplikaciji možete prilagoditi blokiranje buke, aktivirati dinamičan bas, upravljati povezanim uređajima, ažurirati programske datoteke i drugo.

    Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips

    Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama usklađene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, prirodan zvuk s dubokim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.

    Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža

    U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Akustični sustav
      Zatvorene
      Frekvencijski opseg
      20 - 40,000 Hz
      Impedancija
      16 ohma
      Osjetljivost
      108 ± 3dB (1 kHz, 1 mW)
      Promjer zvučnika
      40  mm
      Maksimalna ulazna snaga
      30  mW
      Vrsta pogonske jedinice
      Dinamično

    • Mogućnost povezivanja

      Verzija Bluetootha
      6,0
      Bluetooth profili
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimalni domet
      Do 10  m
      Veza u više točaka
      Da
      Podržani kodek
      SBC
      Priključnica za slušalice
      3.5  mm

    • Vanjska kartonska kutija

      Duljina
      22.40  cm
      Broj pakiranja
      3
      Širina
      22.00  cm
      Bruto masa
      1.65  kg
      Visina
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17698 7
      Neto masa
      0.81  kg
      Tara
      0.84  kg

    • Praktičnost

      Podrška za aplikaciju Philips Headphones
      Da
      Google Fast Pair
      Da
      Moguća su ažuriranja programskih datoteka
      Da
      Vrsta kontrola
      Gumb
      Microsoft Swift Pair
      Da

    • Snaga

      Broj baterija
      1 komad
      Vrijeme punjenja
      2  sat(i)
      Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC)
      50  sat(i)
      Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC)
      80  sat(i)
      Brzo punjenje
      15 mins for 4 hrs
      Masa baterije (ukupno)
      14.8  g
      Kapacitet baterije (slušalice)
      720  mAh
      Vrsta baterije (slušalice)
      Litij-polimerska (ugrađena)

    • Dimenzije pakiranja

      Visina
      25  cm
      Vrsta pakiranja
      Karton
      Vrsta smještanja na policu
      Vješanje
      Širina
      21.2  cm
      Dubina
      6.9  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      EAN
      48 95229 17698 0
      Bruto masa
      0.500  kg
      Neto masa
      0.270  kg
      Tara
      0.230  kg

    • Dimenzije proizvoda

      Visina
      19.20  cm
      Širina
      16.60  cm
      Dubina
      8.20  cm
      Masa
      0.024  kg

    • Dodatna oprema

      Kratke upute za uporabu
      Da

    • Dizajn

      Boja
      Bijela
      Način nošenja
      Vrpca za glavu
      Sklopivi dizajn
      Ravno preklapanje
      Materijal slušalica
      Sintetička koža
      Dizajn koji pristaje uhu
      Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
      Slušalice sa školjkama
      Zatvoreni dizajn

    • Telekomunikacija

      Mikrofon za poziv
      2 mics

    • UPC

      UPC
      8 40063 20788 2

    • ANC značajke

      Tehnologija ANC
      Hibridni, ANC Pro
      Otvoreni način rada
      Da
      Prilagodljivi ANC
      Da
      Mikrofon za ANC
      4 mikrofona
      ANC (aktivno blokiranje buke)
      Da

    • Glasovni pomoćnik

      Kompatibilnost glasovnog pomoćnika
      • Apple Siri
      • Google pomoćnik
      Aktivacija glasovnog pomoćnika
      Pritisnite višefunkcijsku tipku
      Podrška glasovnog pomoćnika
      Da

    • Održivost

      Plastični omotač
      sadrži 52 % recikliranog iskorištenog polikarbonata s GRS certifikatom TE-00132492

