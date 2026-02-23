Traži pojmove

    Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

    TAH6000BK/00

    Uronite u udobnost

    Ostanite fokusirani uz slušalice koje se stavljaju preko ušiju s prilagodljivim blokiranjem buke, u čijoj ćete udobnosti moći uživati godinama. Koristite ih bežično kako biste uronili u topao i prirodan zvuk ili pričvrstite kabel i pustite da vas prožme zvuk visoke razlučivosti.

    Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

    Uronite u udobnost

    • Prirodan zvuk. Dinamičan bas
    • Udobno postavljanje preko ušiju
    • Prilagodljivo blokiranje buke
    • Do 80 sati reprodukcije

    Izvrstan zvuk čak i pri niskoj glasnoći. Slušajte bežično ili s kabelom

    Prilagođene pogonske jedinice od 40 mm i dinamičan bas donose vam izvrstan zvuk s punim i bogatim basom čak i pri niskoj glasnoći. Da biste uživali u zvuku visoke razlučivosti, priključite kabel od 3,5 mm ili USB-C.

    Slobodno se prepustite uz prilagodljivo blokiranje buke

    Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.

    Udobno pristajanje i zamjenjive komponente za dugotrajnost slušalica

    Mekani jastučići za uši od umjetne kože i podesiva traka za glavu pružaju iznimno udobno pristajanje. Kako bi blokiranje buke i udobnost uvijek bili vrhunski, jastučiće od memorijske pjene možete zamijeniti ako se tijekom vremena istroše. Isto tako, možete zamijeniti punjivu litij-ionsku bateriju slušalica kad dosegne kraj vijeka trajanja.

    Stabilno Bluetooth® povezivanje s više točaka i lako uparivanje

    Kompatibilnost s najnovijim uređajima Bluetooth® 6.0 omogućuje prijenos bez iritantnih stišavanja zvuka i povezivanje dva uređaja odjednom. Podržava i Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

    Do 80 sati reprodukcije (50 s uključenim blokiranjem buke)

    Kad je blokiranje buke isključeno, možete slušati do 80 sati uz jedno punjenje, a uz uključeno blokiranje buke dobivate do 50 sati reprodukcije. Brzim punjenjem od 5 minuta možete dobiti dodatna 4 sata.

    Tehnologija s 5 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim lokacijama

    Ove slušalice imaju pet mikrofona, a od toga dva mikrofona i algoritam za smanjenje buke temeljen na umjetnoj inteligenciji omogućuju izuzetno jasne pozive. Čak i ako se nalazite na užurbanoj gradskoj ulici i jakom vjetru, vaš će glas biti jasan, a osobi s kojom razgovarate neće smetati buka iz vaše okoline.

    Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite doživljaj

    Vašoj glazbi nešto nedostaje? Naša pomoćna aplikacija ima EQ, intuitivni ekvilizator kojim možete prilagođavati zvuk i istraživati razne EQ postavke dodirom prsta. U aplikaciji možete prilagoditi blokiranje buke, aktivirati dinamičan bas, upravljati povezanim uređajima, ažurirati programske datoteke i drugo.

    Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips

    Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama usklađene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, prirodan zvuk s dubokim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.

    Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža

    U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Akustični sustav
      Zatvorene
      Frekvencijski opseg
      20 - 40,000 Hz
      Impedancija
      16 ohma
      Osjetljivost
      108 ± 3dB (1 kHz, 1 mW)
      Promjer zvučnika
      40  mm
      Maksimalna ulazna snaga
      30  mW
      Vrsta pogonske jedinice
      Dinamično
      Zvuk visoke rezolucije
      Da

    • Mogućnost povezivanja

      Verzija Bluetootha
      6,0
      Bluetooth profili
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimalni domet
      Do 10  m
      Veza u više točaka
      Da
      Podržani kodek
      SBC
      Priključnica za slušalice
      3.5  mm

    • Vanjska kartonska kutija

      Duljina
      22.40  cm
      Broj pakiranja
      3
      Širina
      22.00  cm
      Bruto masa
      1.65  kg
      Visina
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17697 0
      Neto masa
      0.81  kg
      Tara
      0.84  kg

    • Praktičnost

      Podrška za aplikaciju Philips Headphones
      Da
      Google Fast Pair
      Da
      Moguća su ažuriranja programskih datoteka
      Da
      Vrsta kontrola
      Gumb
      Microsoft Swift Pair
      Da

    • Snaga

      Broj baterija
      1 komad
      Vrijeme punjenja
      2  sat(i)
      Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC)
      50  sat(i)
      Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC)
      80  sat(i)
      Brzo punjenje
      15 mins for 4 hrs
      Masa baterije (ukupno)
      14.8  g
      Kapacitet baterije (slušalice)
      720  mAh
      Vrsta baterije (slušalice)
      Litij-polimerska (ugrađena)

    • Dimenzije pakiranja

      Visina
      25  cm
      Vrsta pakiranja
      Karton
      Vrsta smještanja na policu
      Vješanje
      Širina
      21.2  cm
      Dubina
      6.9  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      EAN
      48 95229 17697 3
      Bruto masa
      0.500  kg
      Neto masa
      0.270  kg
      Tara
      0.230  kg

    • Dimenzije proizvoda

      Visina
      19.20  cm
      Širina
      16.60  cm
      Dubina
      8.20  cm
      Masa
      0.024  kg

    • Dodatna oprema

      Audio kabel
      Stereokabel s priključkom od 3,5 mm, D = 1 m
      Kratke upute za uporabu
      Da

    • Dizajn

      Boja
      Crna
      Način nošenja
      Vrpca za glavu
      Sklopivi dizajn
      Plošno / prema unutra
      Materijal slušalica
      Sintetička koža
      Dizajn koji pristaje uhu
      Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
      Slušalice sa školjkama
      Zatvoreni dizajn

    • Telekomunikacija

      Mikrofon za poziv
      2 mics
      Smanjenje buke vjetra
      Da

    • UPC

      UPC
      8 40063 20787 5

    • ANC značajke

      Tehnologija ANC
      Hibridni, ANC Pro
      Otvoreni način rada
      Da
      Prilagodljivi ANC
      Da
      Mikrofon za ANC
      3 mikrofona
      ANC (aktivno blokiranje buke)
      Da

    • Glasovni pomoćnik

      Kompatibilnost glasovnog pomoćnika
      • Apple Siri
      • Google pomoćnik
      Aktivacija glasovnog pomoćnika
      Pritisnite višefunkcijsku tipku
      Podrška glasovnog pomoćnika
      Da

    • Održivost

      Plastični omotač
      sadrži 52 % recikliranog iskorištenog polikarbonata s GRS certifikatom TE-00132492

    Recenzije

