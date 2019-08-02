2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jed. od 8,2 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
6 + 6 sati reprodukcije
Sigurno pristajanje
Silikonske kapice dostupne su u 3 veličine za bolje, prilagođeno pristajanje.
Uz 6 sati reprodukcije imat ćete dovoljno napajanja za dugotrajna uživanja u glazbi. Povezivanjem s kutijom za punjenje dobivate još 6 sati reprodukcije.
Slušalice BASS+ imaju pogonske jedinice zvučnika od 8,2 mm koje stvaraju snažan bas.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Izka552
02/08/2019
Polska
Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji
Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Darek87
22/07/2019
Polska
Najlepsze True wirless
Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
David95
07/08/2018
România
Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț
Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Stvarni rezultati mogu se razlikovati