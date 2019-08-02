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  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+

Obustavljeno

Bežične Bluetooth® slušalice

SHB4385BK/00

5
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Osjetite ih. BASS+
Slušalice Philips BASS+ True Wireless donose vam snažan i odvažan bas uz potpunu slobodu. Ništa vas neće sputavati uz pouzdanu vezu i izuzetno dugo trajanje baterije te kompaktnu kutiju za punjenje. Izbočeni jezičac za stabilnost pruža sigurno prianjanje.
Pogledajte sve prednosti

Osjetite ih. BASS+

  • Pogonske jed. od 8,2 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

  • 6 + 6 sati reprodukcije

  • Sigurno pristajanje

3 veličine kapica za prilagođeno pristajanje

3 veličine kapica za prilagođeno pristajanje

Silikonske kapice dostupne su u 3 veličine za bolje, prilagođeno pristajanje.

Punjiva baterija pruža do 6 sati reprodukcije

Punjiva baterija pruža do 6 sati reprodukcije

Uz 6 sati reprodukcije imat ćete dovoljno napajanja za dugotrajna uživanja u glazbi. Povezivanjem s kutijom za punjenje dobivate još 6 sati reprodukcije.

Pogonske jedinice zvučnika od 8,2 mm

Pogonske jedinice zvučnika od 8,2 mm

Slušalice BASS+ imaju pogonske jedinice zvučnika od 8,2 mm koje stvaraju snažan bas.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/08/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji

Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

22/07/2019

Polska

Polska

Najlepsze True wirless

Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

07/08/2018

România

România

Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț

Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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