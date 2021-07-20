Traži pojmove

  • Brzina i praktičnost Brzina i praktičnost Brzina i praktičnost

    Philips Avent Single Electric Breast Pump Osnovno

    SCD323/20

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije

    Brzina i praktičnost

    Električna izdajalica Philips Avent održava optimalan protok mlijeka i nježno se prilagođava vašoj veličini i obliku. Brza, udobna i praktična za svaku novu majku.

    Philips Avent Single Electric Breast Pump Osnovno

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Pumpe za izdajanje

    Brzina i praktičnost

    Personalizirano iskustvo, 4 + 4 razine postavki

    Personalizirano iskustvo, 4 + 4 razine postavki

    Fino podesite svako izdajanje i prilagodite ga svojim potrebama uz široki raspon postavki stimulacije i izdajanja. Naše izdajalice nude 4 postavke stimulacije i 4 razine izdajanja za personalizirano iskustvo.

    Funkcija memorije

    Funkcija memorije

    Znate što volite? Izdajalica se automatski sjeća vaših posljednjih postavki, sve što trebate učiniti jest sjesti i pritisnuti gumb za pokretanje.

    Mekan i prilagodljiv silikonski jastučić

    Mekan i prilagodljiv silikonski jastučić

    Univerzalna veličina. Silikonski jastučić nježno se savija i prilagođava vašoj bradavici.

    Malena i kompaktna

    Malena i kompaktna

    Malena i kompaktna jedinica motora

    Minimalan broj dijelova i intuitivno postavljanje

    Minimalan broj dijelova i intuitivno postavljanje

    Naš zatvoreni sustav izdajanja znači da se mlijeko ne zadržava u cijevima pa vam ostaje manje za čišćenje. A i manji broj dijelova također olakšava ponovno sastavljanje.

    Zdravo spremanje izdojenog mlijeka

    Zdravo spremanje izdojenog mlijeka

    Praktične i prethodno sterilizirane jednokratne vrećice omogućuju sigurno i zaštićeno spremanje dragocjenog izdojenog mlijeka majki koje doje.

    Tehničke specifikacije

    • Snaga

      USB-C veza
      Da
      Mrežni napon
      5 V i ≥ 1 A
      Jedinica napajanja nije uključena. Nije punjivo, samo za žičnu upotrebu.
      Da

    • Materijal

      0 % BPA*
      Da

    • Što se nalazi u paketu

      Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka
      5 komada
      Jedinica motora
      Da
      Silikonska cijev
      Da
      USB-C kabel
      Da
      Bočica Natural (125 ml)
      Da
      Komplet za izdajanje
      Da
      Poklopac s navojem
      Da
      Pločica za zatvaranje
      1 komad
      Sisač sa sporim protokom
      1 komad
      Jastučići za dojke
      4 komada

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.
    Clippin

    Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

    Idi na dijelove i dodatnu opremu

    Dodatna oprema

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    • Vrijedi samo za bočicu i druge dijelove koji dolaze u dodir s izdojenim mlijekom, sukladno EU uredbi 10/2011.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.