SCD323/20
Brzina i praktičnost
Električna izdajalica Philips Avent održava optimalan protok mlijeka i nježno se prilagođava vašoj veličini i obliku. Brza, udobna i praktična za svaku novu majku.
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Fino podesite svako izdajanje i prilagodite ga svojim potrebama uz široki raspon postavki stimulacije i izdajanja. Naše izdajalice nude 4 postavke stimulacije i 4 razine izdajanja za personalizirano iskustvo.
Znate što volite? Izdajalica se automatski sjeća vaših posljednjih postavki, sve što trebate učiniti jest sjesti i pritisnuti gumb za pokretanje.
Univerzalna veličina. Silikonski jastučić nježno se savija i prilagođava vašoj bradavici.
Malena i kompaktna jedinica motora
Naš zatvoreni sustav izdajanja znači da se mlijeko ne zadržava u cijevima pa vam ostaje manje za čišćenje. A i manji broj dijelova također olakšava ponovno sastavljanje.
Praktične i prethodno sterilizirane jednokratne vrećice omogućuju sigurno i zaštićeno spremanje dragocjenog izdojenog mlijeka majki koje doje.
Snaga
Materijal
Što se nalazi u paketu
