2 godine jamstva
Obustavljeno
MCD388/12
Bežični niskotonac
može se montirati na zid
Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD - sve ih možete reproducirati na reproduktoru. SVCD znači "Super VideoCD". SVCD kvalitetom znatno nadmašuje VCD, naročito kad je u pitanju oštrina slike, jer se koristi viša rezolucija. Uz podršku za DivX® moći ćete uživati u videozapisima u DivX® formatu. DivX format je tehnologija video kompresije koja se temelji na MPEG4 formatu, a omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, najava za filmove i glazbenih spotova na medijima poput CD-R/RW medija i DVD diskova s mogućnošću snimanja.
Digitalni bežični niskotonac optimiziran je reprodukciju frekvencija basa. Rezultat je snažna reprodukcija dubokog basa uz minimalno izobličenje.
Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.
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