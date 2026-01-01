Reproducirajte DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD

Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD - sve ih možete reproducirati na reproduktoru. SVCD znači "Super VideoCD". SVCD kvalitetom znatno nadmašuje VCD, naročito kad je u pitanju oštrina slike, jer se koristi viša rezolucija. Uz podršku za DivX® moći ćete uživati u videozapisima u DivX® formatu. DivX format je tehnologija video kompresije koja se temelji na MPEG4 formatu, a omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, najava za filmove i glazbenih spotova na medijima poput CD-R/RW medija i DVD diskova s mogućnošću snimanja.