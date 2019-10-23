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Obustavljeno

NIVEAGlave za brijanje

HS85/60

1

| (1) Recenzije

Osigurajte glatko brijanje

U roku od jedne godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 4,5 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje svake godine kako biste osigurali najbolje rezultate.

Pogledajte sve prednosti

Glave za brijanje mijenjajte svakih 12 mjeseci radi najboljih rezultata

Osigurajte glatko brijanje

  • Nivea for Men

Tehnologija Super Lift & Cut sa sustavom dvostrukih oštrica

Tehnologija Super Lift & Cut sa sustavom dvostrukih oštrica

Sustav s dvostrukom oštricom Philips aparata za brijanje: prva oštrica podiže, a druga reže za ugodno, ali temeljito brijanje.

Sustav Flex Tracker

Sustav Flex Tracker

Flex Tracker automatski otkriva linije lica i pomaže pri zaštiti od nadraživanja kože.

Klizni prstenovi

Klizni prstenovi

Glave za brijanje sadrže jedinstvene klizne prstenove kako bi se aparat za brijanje lakše kretao po licu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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1.0

od 5

1

Recenzije

5
4
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2

23/10/2019

Česká republika

Česká republika

náhradní díly jsou problém

nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz

Ova recenzija je napravljena za HS85/40 holicí hlavy

Ova recenzija je napravljena za HS85/40 holicí hlavy

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