Obustavljeno
HS85/60
Osigurajte glatko brijanje
U roku od jedne godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 4,5 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje svake godine kako biste osigurali najbolje rezultate.
Nivea for Men
Sustav s dvostrukom oštricom Philips aparata za brijanje: prva oštrica podiže, a druga reže za ugodno, ali temeljito brijanje.
Flex Tracker automatski otkriva linije lica i pomaže pri zaštiti od nadraživanja kože.
Glave za brijanje sadrže jedinstvene klizne prstenove kako bi se aparat za brijanje lakše kretao po licu.
1.0
od 5
1
Recenzije
Jode
23/10/2019
Česká republika
náhradní díly jsou problém
nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz
Ova recenzija je napravljena za HS85/40 holicí hlavy
Ova recenzija je napravljena za HS85/40 holicí hlavy