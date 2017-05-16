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  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
  • Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića

Obustavljeno

Kolekcija AvanceBlender

HR2096/00

4.4

| (16) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića

Blender tvrtke Philips s tehnologijom ProBlend 6 i motorom snage 800 W može obraditi gotovo sve – od voća/povrća do leda. Radom s više brzina možete izmiješati, zdrobiti i narezati namirnice do savršeno glatke smjese željene gustoće.

Pogledajte sve prednosti

ProBlend 6 tehnologija za do 50% finije rezultate*

Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića

  • 800 W

  • Staklena posuda zapremine 2 l

  • s lopaticom

  • ProBlend 6

Jedinstveni dizajn posude izvan središta za učinkovitije miješanje sastojaka

Jedinstveni dizajn posude izvan središta za učinkovitije miješanje sastojaka

Oštrica u posudi koja nije centrirana uzrokovat će turbulencije i sastojke izmiješati na najučinkovitiji način.

Snažni motor od 800 W

Snažni motor od 800 W

Ovaj blender tvrtke Philips ima snažni motor od 800 W za učinkovito miješanje i drobljenje.

Vrlo kvalitetna staklena posuda, maks. 2 l (1,5 l s hranom)

Vrlo kvalitetna staklena posuda, maks. 2 l (1,5 l s hranom)

Posuda kapaciteta 2 l načinjena je od kvalitetnog stakla koje je otporno na ogrebotine i omogućuje obradu vrućih sastojaka.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612378

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

16

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

16/05/2017

Polska

Polska

Blender 5+

Zdecydowanie polecam , nic mu nie jest straszne...zmiksuje dosłownie wszystko.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Avance Collection HR2096/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Avance Collection HR2096/00

07/01/2016

Polska

Polska

Świetny blender, doskonale działa, kruszy lód a przy tym pięknie wygląda.

Działa bez zarzutu, kruszy lód. Bardzo dobry blender.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Avance Collection HR2096/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Avance Collection HR2096/00

14/09/2015

Polska

Polska

Takiego właśnie szukałem

Wszystko prawie OK. Desing na plus. Duży dzbanek na plus. Kruszenie lodu na plus. Sześciostrzowy nóż na plus. Głośna praca na minus. Smród spalonego silnika podczas pracy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Avance Collection HR2096/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Avance Collection HR2096/00

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Upozorenja

  1. U usporedbi s najboljim blenderom HR2094 tvrtke Philips