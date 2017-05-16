Obustavljeno
Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
Blender tvrtke Philips s tehnologijom ProBlend 6 i motorom snage 800 W može obraditi gotovo sve – od voća/povrća do leda. Radom s više brzina možete izmiješati, zdrobiti i narezati namirnice do savršeno glatke smjese željene gustoće.
800 W
Staklena posuda zapremine 2 l
s lopaticom
ProBlend 6
Oštrica u posudi koja nije centrirana uzrokovat će turbulencije i sastojke izmiješati na najučinkovitiji način.
Ovaj blender tvrtke Philips ima snažni motor od 800 W za učinkovito miješanje i drobljenje.
Posuda kapaciteta 2 l načinjena je od kvalitetnog stakla koje je otporno na ogrebotine i omogućuje obradu vrućih sastojaka.
Nagrade
4.4
od 5
16
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Angelika279
16/05/2017
Polska
Blender 5+
Zdecydowanie polecam , nic mu nie jest straszne...zmiksuje dosłownie wszystko.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Avance Collection HR2096/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Avance Collection HR2096/00
kati856
07/01/2016
Polska
Świetny blender, doskonale działa, kruszy lód a przy tym pięknie wygląda.
Działa bez zarzutu, kruszy lód. Bardzo dobry blender.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Avance Collection HR2096/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Avance Collection HR2096/00
jacyk
14/09/2015
Polska
Takiego właśnie szukałem
Wszystko prawie OK. Desing na plus. Duży dzbanek na plus. Kruszenie lodu na plus. Sześciostrzowy nóż na plus. Głośna praca na minus. Smród spalonego silnika podczas pracy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Avance Collection HR2096/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Avance Collection HR2096/00
U usporedbi s najboljim blenderom HR2094 tvrtke Philips