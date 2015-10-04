Obustavljeno
Teško miješanje je olakšano
Ovaj blender tvrtke Philips ima motor snage 350 W, vrč zapremine 1,5 l i rezač s 5 krakova za savršene rezultate. Miješanje je olakšano.
350 W
Plastični vrč od 1,5 l
2 brzine i pulsiranje
Rezač s 5 krakova
Sve dijelove koji se mogu ukloniti možete oprati u perilici za suđe.
Plastični vrč dodatno je ojačan kako se ne bi razbio.
Skinite rezač s posude i očistite je jednostavno i učinkovito.
4.5
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
patiauto
04/10/2015
Polska
Provjereni kupac
Produkt jest SUPER !!!
Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2000/70 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2000/70 Blender
pawea
10/11/2013
Polska
Fajny blender
Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2000/50 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2000/50 Blender
Michał736
22/09/2013
Polska
Dobry za rozsądną cenę
Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2000/70 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2000/70 Blender