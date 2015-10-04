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  • Teško miješanje je olakšano
  • Teško miješanje je olakšano

Obustavljeno

Daily CollectionBlender

HR2000/70

4.5

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Teško miješanje je olakšano

Ovaj blender tvrtke Philips ima motor snage 350 W, vrč zapremine 1,5 l i rezač s 5 krakova za savršene rezultate. Miješanje je olakšano.

Pogledajte sve prednosti

Blender s rezačem s 5 krakova i motorom snage 350 W

Teško miješanje je olakšano

  • 350 W

  • Plastični vrč od 1,5 l

  • 2 brzine i pulsiranje

  • Rezač s 5 krakova

Dijelovi perivi u perilici posuđa

Dijelovi perivi u perilici posuđa

Sve dijelove koji se mogu ukloniti možete oprati u perilici za suđe.

Otporna posuda koju nećete razbiti

Otporna posuda koju nećete razbiti

Plastični vrč dodatno je ojačan kako se ne bi razbio.

Odvojivi rezač

Odvojivi rezač

Skinite rezač s posude i očistite je jednostavno i učinkovito.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

04/10/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

Produkt jest SUPER !!!

Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2000/70 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2000/70 Blender

10/11/2013

Polska

Polska

Fajny blender

Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2000/50 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2000/50 Blender

22/09/2013

Polska

Polska

Dobry za rozsądną cenę

Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2000/70 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2000/70 Blender

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