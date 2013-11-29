Obustavljeno
HR1853/00
Jednostavno do soka dobrog za zdravlje
Cijeđenje soka nikada nije bilo jednostavnije. Ovaj sokovnik tvrtke Philips snage 550 W s iznimno velikim otvorom omogućava umetanje cijelog voća i povrća, bez potrebe za rezanjem. Ima i vrč za sok u kojoj će vaš sok duže ostati svjež.
550 W
1,5 l
Veliki otvor
Izuzetno veliki otvor za umetanje prima čitavo voće i povrće, pa ga više nećete trebati rezati ili sjeckati.
U ovom vrču od 700 ml vaš sok još dugo nakon pripreme ostati svjež.
Spremnik za pulpu od 1,5 l i vrč za sok od 700 ml omogućuju cijeđenje veće količine soka u jednom potezu.
4.8
od 5
4
Recenzije
człowiekzmazur7
29/11/2013
Polska
Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze
Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
vasilev666
19/06/2020
България
Страхотен и много полезен продукт!
Дадох оценка "5", защото това е един страхотен продукт, който всеки любител на натурални напитки и не само трябва да притежава. Компактен и лесен за почистване
Prednosti
Компактен, добра пазарна цена, качество
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка
Date of Use 2020-02-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка
Date of Use 2020-02-18
Алика
01/04/2019
Україна
Соковыжималка супер)))
Мощная,хорошая соковыжималка. Быстро и без проблем справляется как и с фруктами, так и с более твердыми овощами. Отлично выжимает сок и жмых остается практически сухим. Широкое отверстие для фруктов и овощей. Очень понравилось, что легко разбирается и моется. На это уходит минимум времени. Понравилось еще что шнур прячется в корпус соковыжималки. С этой соковыжималкой очень быстро и легко работать. Очень ей довольна)))
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1853/00 Соковижималка
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1853/00 Соковижималка