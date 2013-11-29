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  • Jednostavno do soka dobrog za zdravlje
  • Jednostavno do soka dobrog za zdravlje
  • Jednostavno do soka dobrog za zdravlje
  • Jednostavno do soka dobrog za zdravlje
  • Jednostavno do soka dobrog za zdravlje
  • Jednostavno do soka dobrog za zdravlje
  • Jednostavno do soka dobrog za zdravlje
  • Jednostavno do soka dobrog za zdravlje
  • Jednostavno do soka dobrog za zdravlje
  • Jednostavno do soka dobrog za zdravlje
  • Jednostavno do soka dobrog za zdravlje
  • Jednostavno do soka dobrog za zdravlje
  • Jednostavno do soka dobrog za zdravlje
  • Jednostavno do soka dobrog za zdravlje

Obustavljeno

Viva CollectionSokovnik

HR1853/00

4.8

| (4) Recenzije

Jednostavno do soka dobrog za zdravlje

Cijeđenje soka nikada nije bilo jednostavnije. Ovaj sokovnik tvrtke Philips snage 550 W s iznimno velikim otvorom omogućava umetanje cijelog voća i povrća, bez potrebe za rezanjem. Ima i vrč za sok u kojoj će vaš sok duže ostati svjež.

Pogledajte sve prednosti

Jednostavan sokovnik: nema rezanja, nema muke.

Jednostavno do soka dobrog za zdravlje

  • 550 W

  • 1,5 l

  • Veliki otvor

Uz izuzetno veliki otvor za umetanje voće ne treba prethodno narezati

Uz izuzetno veliki otvor za umetanje voće ne treba prethodno narezati

Izuzetno veliki otvor za umetanje prima čitavo voće i povrće, pa ga više nećete trebati rezati ili sjeckati.

U ovom vrču vaš će sok duže ostati svjež

U ovom vrču vaš će sok duže ostati svjež

U ovom vrču od 700 ml vaš sok još dugo nakon pripreme ostati svjež.

Stalno cijeđenje uz XL kapacitet

Spremnik za pulpu od 1,5 l i vrč za sok od 700 ml omogućuju cijeđenje veće količine soka u jednom potezu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

4

Recenzije

3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze

Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

19/06/2020

България

България

Страхотен и много полезен продукт!

Дадох оценка "5", защото това е един страхотен продукт, който всеки любител на натурални напитки и не само трябва да притежава. Компактен и лесен за почистване

Prednosti

Компактен, добра пазарна цена, качество

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка

Date of Use 2020-02-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка

Date of Use 2020-02-18

01/04/2019

Україна

Україна

Соковыжималка супер)))

Мощная,хорошая соковыжималка. Быстро и без проблем справляется как и с фруктами, так и с более твердыми овощами. Отлично выжимает сок и жмых остается практически сухим. Широкое отверстие для фруктов и овощей. Очень понравилось, что легко разбирается и моется. На это уходит минимум времени. Понравилось еще что шнур прячется в корпус соковыжималки. С этой соковыжималкой очень быстро и легко работать. Очень ей довольна)))

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1853/00 Соковижималка

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1853/00 Соковижималка

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