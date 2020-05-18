2 godine jamstva
Obustavljeno
QuickClean
1,5 l, M otvor
500 W
Funkcija zaustavljanja kapanja
Uz dvostruko manju veličinu* ovaj sokovnik zauzima malo prostora. Možete ga ostaviti na kuhinjskoj radnoj površini ili ga jednostavno spremiti.
Možete napraviti do 1,5 l soka odjednom bez potrebe za pražnjenjem spremnika za pulpu.
Ovaj sokovnik omogućuje vam uporabu vlastitih čaša (maks. visine 12 cm). Stavite čašu izravno ispod integriranog lijevka i spremni ste za cijeđenje.
3.9
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
fíra
18/05/2020
Česká republika
lehký,rychlý,kvalitní
kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění
Prednosti
malý,lehce přenosný
Mane
hlučnější
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Dari
04/12/2016
България
Отлична!
Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Justme
10/11/2016
България
Повече от перфектна
Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
U usporedbi sa sokovnikom iz kolekcije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73