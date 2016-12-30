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  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
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  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
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  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
  • Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče

Obustavljeno

ProCare Auto CurlerAparat za automatsko kovrčanje

HPS940/00

4.7
| (115) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče
ProCare Auto Curler tvrtke Philips automatski pravi kovrče koje će svaki put izgledati fantastično. Profesionalni motor bez četkica i zagrijavana cijev s oblogom od keramike i titanija automatski uvija, zagrijava i kovrča kosu kako bi se svaki put postigle savršene kovrče.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

uz motor bez četkica i cijev s oblogom od keramike i titanija

Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče

  • Cijev s oblogom od keramike i titanija

  • Motor bez četkica

  • 3 postavke topline i 3 postavke vremena

  • Rezultati poput onih u salonu

Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče

Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče

ProCare Auto Curler tvrtke Philips kovrča kosu na zagrijanu cijev i omogućava savršenu kovrču, svaki put.

Cijev s oblogom od keramike i titanija

Cijev s oblogom od keramike i titanija

Profesionalna cijev s oblogom od titanija omogućava brzo kovrčanje, glatko klizenje i sjajnu kosu. Obloga cijevi od titanija i keramike kombinira odlično provođenje topline s izuzetno glatkom površinom za kreiranje savršenih kovrča.

Profesionalni motor bez četkica

Profesionalni motor bez četkica

Izdržljivi profesionalni motor bez četkica za kreiranje kovrča u svim smjerovima. Koristite savršeno dosljedne kovrče usmjerene desno i lijevo kako biste postigli potpuno simetričnu frizuru. Umjesto toga, možete koristiti i funkciju za automatsko kovrčanje koja pruža kombinaciju kovrča u oba smjera radi postizanja frizure potpuno prirodnog izgleda.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612378

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

115

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

30/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Odlican!!

Savrsena zamjena za frizera !!Savrsen za gustu kosu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje

27/06/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odličan

Proizvod je iznimno lagan za korištenje, ima podesivu temperaturu i sekunde za izradu kovrči što je odlično. Iznimno sam zadovoljna kupljenim.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje

14/08/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo praktičen in enostaven za uporabo.

Za lep, praktičen in enostaven za uporabo. Jaz sem več kot zadovoljna z njim in ga priporočam vsem katere imajo rade lepo in urejeno frizuro.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProCare Auto Curler HPS940/00 Samodejni kodralnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProCare Auto Curler HPS940/00 Samodejni kodralnik

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 