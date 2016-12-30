2 godine jamstva
Obustavljeno
Cijev s oblogom od keramike i titanija
Motor bez četkica
3 postavke topline i 3 postavke vremena
Rezultati poput onih u salonu
ProCare Auto Curler tvrtke Philips kovrča kosu na zagrijanu cijev i omogućava savršenu kovrču, svaki put.
Profesionalna cijev s oblogom od titanija omogućava brzo kovrčanje, glatko klizenje i sjajnu kosu. Obloga cijevi od titanija i keramike kombinira odlično provođenje topline s izuzetno glatkom površinom za kreiranje savršenih kovrča.
Izdržljivi profesionalni motor bez četkica za kreiranje kovrča u svim smjerovima. Koristite savršeno dosljedne kovrče usmjerene desno i lijevo kako biste postigli potpuno simetričnu frizuru. Umjesto toga, možete koristiti i funkciju za automatsko kovrčanje koja pruža kombinaciju kovrča u oba smjera radi postizanja frizure potpuno prirodnog izgleda.
Nagrade
4.7
od 5
115
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Marija35
30/12/2016
Hrvatska
Odlican!!
Savrsena zamjena za frizera !!Savrsen za gustu kosu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje
Tara5
27/06/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je odličan
Proizvod je iznimno lagan za korištenje, ima podesivu temperaturu i sekunde za izradu kovrči što je odlično. Iznimno sam zadovoljna kupljenim.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProCare Auto Curler HPS940/00 Aparat za automatsko kovrčanje
Leiia
14/08/2017
Slovenija
Zelo praktičen in enostaven za uporabo.
Za lep, praktičen in enostaven za uporabo. Jaz sem več kot zadovoljna z njim in ga priporočam vsem katere imajo rade lepo in urejeno frizuro.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProCare Auto Curler HPS940/00 Samodejni kodralnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProCare Auto Curler HPS940/00 Samodejni kodralnik
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)