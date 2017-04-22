2 godine jamstva
Obustavljeno
1600 W
Preklopivo
Vrijednosti napona za cijeli svijet
Putna torbica
Ovo sušilo snage 1600 W stvara optimalan protok zraka i nježnu snagu sušenja, za prekrasne rezultate svakog dana.
Potrebna brzina i temperatura može se jednostavno prilagoditi kako bi se dobili savršeni rezultati. Tri fleksibilne postavke omogućuju preciznost pri oblikovanju željene frizure.
Prednost ovog sušila sklopiva je drška. Sušilo je tako malo, kompaktno i za njegovo spremanje dovoljan je i najmanji prostor te ga uvijek možete ponijeti sa sobom.
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)