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Obustavljeno

SalonDrySušilo za kosu

HP4940/00

5
| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Izvrsni rezultati kamo god krenete
Ne izlazite iz kuće bez ovog sušila. SalonDry Travel dovoljno je malo sušilo da stane u bilo koju putnu torbu. Sklopivo, jednostavno za uporabu, sa snagom sušenja od 1600 W, treba biti na vrhu svakog popisa pakiranja.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Sušilo SalonDry Travel

Izvrsni rezultati kamo god krenete

  • 1600 W

  • Preklopivo

  • Vrijednosti napona za cijeli svijet

  • Putna torbica

1600 W za nježno sušenje

1600 W za nježno sušenje

Ovo sušilo snage 1600 W stvara optimalan protok zraka i nježnu snagu sušenja, za prekrasne rezultate svakog dana.

Veća kontrola uz tri prilagodljive postavke

Veća kontrola uz tri prilagodljive postavke

Potrebna brzina i temperatura može se jednostavno prilagoditi kako bi se dobili savršeni rezultati. Tri fleksibilne postavke omogućuju preciznost pri oblikovanju željene frizure.

Sklopiva drška za lako prenošenje

Sklopiva drška za lako prenošenje

Prednost ovog sušila sklopiva je drška. Sušilo je tako malo, kompaktno i za njegovo spremanje dovoljan je i najmanji prostor te ga uvijek možete ponijeti sa sobom.

Tehničke specifikacije

Priručnici i dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 348.8 kB
  • 15 April 2022

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 