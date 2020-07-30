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Obustavljeno

Aparat za ravnanje kose

HP4686/22

5

| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Nikad jednostavnije do ravne kose

Preuzmite kontrolu pomoću aparata za ravnanje kose SalonStyle & Control. Napredne turmalinske keramičke ploče u kombinaciji s profesionalnom temperaturom oblikovanja od 230 ºC daju snagu za stvaranje prekrasno sjajnih, ravnih frizura.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Aparat za ravnanje kose SalonStyle & Control

Nikad jednostavnije do ravne kose

Savitljivi kabel sprječava zaplitanje kabela

Savitljivi kabel sprječava zaplitanje kabela

Korisna tehnologija savitljivog kabela rotira kabel i sprječava njegovo zaplitanje.

Prilagodba postavki temperature jamči izrazito glatku kosu, bez obzira na tip kose

Prilagodba postavki temperature omogućuje vam brzu i jednostavnu promjenu s niske na visoku temperaturu. To vam omogućuje odabir temperature savršene za određeni tip kose i frizuru te uvijek možete dobiti glatku kosu kakvu želite.

Automatsko isključivanje nakon 60 min

Automatsko isključivanje nakon 60 min

Neki aparati za ravnanje kose i aparati za kovrčanje kose imaju značajku za automatsko isključivanje. Zahvaljujući toj značajci možete biti mirni. Ako aparat ostavite uključen, automatski će se isključiti nakon 60 min.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Випрямлення волосся

Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.

Prednosti

Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури

Mane

Не має

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Datum upotrebe 2018-07-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Datum upotrebe 2018-07-30

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукут має чудові функції за невисоку ціну

Зручний у використанні. Має функцію вибору температури (що важливо - щоб не попалити волосся)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP4686/22 Straightener

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP4686/22 Straightener

28/04/2018

Україна

Україна

Со своей задачей справляется

Удобно лежит в руке. Очень быстро нагревается. Длинный шнур.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP4686/22 Straightener

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP4686/22 Straightener

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 