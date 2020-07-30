Obustavljeno
Nikad jednostavnije do ravne kose
Preuzmite kontrolu pomoću aparata za ravnanje kose SalonStyle & Control. Napredne turmalinske keramičke ploče u kombinaciji s profesionalnom temperaturom oblikovanja od 230 ºC daju snagu za stvaranje prekrasno sjajnih, ravnih frizura.
Korisna tehnologija savitljivog kabela rotira kabel i sprječava njegovo zaplitanje.
Prilagodba postavki temperature omogućuje vam brzu i jednostavnu promjenu s niske na visoku temperaturu. To vam omogućuje odabir temperature savršene za određeni tip kose i frizuru te uvijek možete dobiti glatku kosu kakvu želite.
Neki aparati za ravnanje kose i aparati za kovrčanje kose imaju značajku za automatsko isključivanje. Zahvaljujući toj značajci možete biti mirni. Ako aparat ostavite uključen, automatski će se isključiti nakon 60 min.
5.0
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Viking62
30/07/2020
Україна
Випрямлення волосся
Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.
Prednosti
Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури
Mane
Не має
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Datum upotrebe 2018-07-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Datum upotrebe 2018-07-30
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукут має чудові функції за невисоку ціну
Зручний у використанні. Має функцію вибору температури (що важливо - щоб не попалити волосся)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP4686/22 Straightener
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP4686/22 Straightener
Izida
28/04/2018
Україна
Со своей задачей справляется
Удобно лежит в руке. Очень быстро нагревается. Длинный шнур.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP4686/22 Straightener
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP4686/22 Straightener
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)