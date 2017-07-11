2 godine jamstva
Obustavljeno
1,25 l, 2400 W
Oznaka jedne šalice
Brušeni metal
Poklopac sa šarkom
Korisnicima omogućuje prokuhavanje one količine vode koja im je potrebna, čime se štedi do 66% energije i vode, što doprinosi očuvanju okoliša.
Poklopac sa šarkom ima veliki otvor radi lakog ulijevanja i čišćenja, a i štiti od pare.
Elegantan crveni indikator ugrađen u prekidač za uključivanje/isključivanje naznačuje da je kuhalo za vodu uključeno.
4.8
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Milly
11/07/2017
Česká republika
Skvělá malá konvice - škoda, že už se neprodává :-(
Praktická, malá a pěkná konvice, chtěla jsem ji koupit také mamince, ale bohužel už ji nikde nemají. Nevím, proč Philips vyrábí už jen samé obří nerezové konvice..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4622/20 Varná konvice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4622/20 Varná konvice
OKSM
18/09/2015
Polska
Provjereni kupac
wytrzymały jak mało który
To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4622/20 Czajnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4622/20 Czajnik
Annn
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4622/20 Czajnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD4622/20 Czajnik