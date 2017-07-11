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  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
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  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate
  • Kuhajte samo onoliko koliko trebate

Obustavljeno

Kuhalo za vodu

HD4622/20

4.8
| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Kuhajte samo onoliko koliko trebate
Jedinstvena značajka "indikator jedne šalice" kod ovog električnog mini kuhala za vodu HD4622/20 tvrtke Philips omogućava kuhanje one količine vode koja vam je potrebna. Tako lako možete uštedjeti do 50% energije i smanjiti utjecaj na okoliš
Pogledajte sve prednosti

Ovo kuhalo za vodu štedi do 66% energije

Kuhajte samo onoliko koliko trebate

  • 1,25 l, 2400 W

  • Oznaka jedne šalice

  • Brušeni metal

  • Poklopac sa šarkom

Oznaka jedne šalice za prokuhavanje samo potrebne količine vode

Oznaka jedne šalice za prokuhavanje samo potrebne količine vode

Korisnicima omogućuje prokuhavanje one količine vode koja im je potrebna, čime se štedi do 66% energije i vode, što doprinosi očuvanju okoliša.

Poklopac sa šarkom ima veliki otvor za lako ulijevanje i čišćenje

Poklopac sa šarkom ima veliki otvor za lako ulijevanje i čišćenje

Poklopac sa šarkom ima veliki otvor radi lakog ulijevanja i čišćenja, a i štiti od pare.

Svjetlosni indikator naznačuje da je kuhalo za vodu uključeno

Svjetlosni indikator naznačuje da je kuhalo za vodu uključeno

Elegantan crveni indikator ugrađen u prekidač za uključivanje/isključivanje naznačuje da je kuhalo za vodu uključeno.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

11/07/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělá malá konvice - škoda, že už se neprodává :-(

Praktická, malá a pěkná konvice, chtěla jsem ji koupit také mamince, ale bohužel už ji nikde nemají. Nevím, proč Philips vyrábí už jen samé obří nerezové konvice..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4622/20 Varná konvice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4622/20 Varná konvice

18/09/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

wytrzymały jak mało który

To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4622/20 Czajnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4622/20 Czajnik

03/09/2013

Polska

Polska

Fajny czajnik

Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4622/20 Czajnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD4622/20 Czajnik

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