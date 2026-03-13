ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

Daily Collection Toster

Obustavljeno

Podrška

Daily CollectionToster

HD2596/00

Daily Collection Toster

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Consumer Care Book Philips Daily Collection Toaster - English (US)

  • PDF dat., 213 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2596/00 - English (US)

  • PDF dat., 25.1 kB
  • 13 March 2026

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći