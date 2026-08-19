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  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00

Obustavljeno

Daily CollectionToster

HD2596/00

Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan

Uvijek iznova uživajte u dobrom tostu uz ovaj toster. Sadrži dva velika proreza za kruh, proreze za kruh promjenjive širine za jednoliku pripremu tosta i varijabilni regulator prepečenosti za tost kakav želite. Ladica za mrvice može se skinuti radi lakšeg čišćenja.

Pogledajte sve prednosti

Kompaktan dizajn s 2 otvora, funkcija podgrijavanja

Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan

  • 2 otvora

  • Kompaktno

  • Bijela/bež

  • Podgrijavanje, zagrijavanje peciva

Rešetka za zagrijavanje peciva i kroasana

Rešetka za zagrijavanje peciva i kroasana

Rešetka za zagrijavanje peciva i kroasana.

2 široka proreza za kriške tosta

2 široka proreza za kriške tosta

2 široka proreza za debele ili tanke kriške tosta.

7 razina prepečenosti, ovisno o ukusu

7 razina prepečenosti, ovisno o ukusu

7 razina prepečenosti, ovisno o ukusu.

Tehničke specifikacije

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