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HD2596/00
Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan
Uvijek iznova uživajte u dobrom tostu uz ovaj toster. Sadrži dva velika proreza za kruh, proreze za kruh promjenjive širine za jednoliku pripremu tosta i varijabilni regulator prepečenosti za tost kakav želite. Ladica za mrvice može se skinuti radi lakšeg čišćenja.
2 otvora
Kompaktno
Bijela/bež
Podgrijavanje, zagrijavanje peciva
Rešetka za zagrijavanje peciva i kroasana.
2 široka proreza za debele ili tanke kriške tosta.
7 razina prepečenosti, ovisno o ukusu.
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