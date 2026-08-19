Ravnomjerno pečen tost zlatno-smeđe boje – svaki dan

Uvijek iznova uživajte u dobrom tostu uz ovaj toster. Sadrži dva velika proreza za kruh, proreze za kruh promjenjive širine za jednoliku pripremu tosta i varijabilni regulator prepečenosti za tost kakav želite. Ladica za mrvice može se skinuti radi lakšeg čišćenja.