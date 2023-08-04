Traži pojmove

    Serija 3300 Automatski aparat za espresso

    EP3329/70

    Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave

    Uz jedan dodir uživajte u 5 toplih i osvježavajućih napitaka savršene kremaste pjene, arome i temperature. Klasični nastavak za mliječnu pjenu omogućuje vam lako pripremanje mlijeka bogate pjene za cappuccino ili vruće mlijeko za vruću čokoladu.

    Serija 3300 Automatski aparat za espresso

    Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave

    Jednostavan odabir kave i prilagodba

    • 5 napitaka
    • Klasični nastavak za mliječnu pjenu
    • Crna
    Jednostavno uživajte u 5 vrućih i osvježavajućih napitaka jednim dodirom

    Jednostavno uživajte u 5 vrućih i osvježavajućih napitaka jednim dodirom

    Jednim dodirom uživajte u popularnim receptima za kavu, od klasičnog espressa, obične crne kave, espressa lungo do ledene kave sa savršenom pjenom, aromom i temperaturom. Dostupna je i vruća voda za čaj. Naš jedinstveni sustav za kuhanje savršeno izvlači okus iz zrna uz manju brzinu protoka i pri nižoj temperaturi. Dodajte kockice leda svom napitku i uživajte u ukusnoj ledenoj kavi, bez kompromisa po pitanju intenziteta kave.

    Jednostavan odabir kave i prilagodba

    Jednostavan odabir kave i prilagodba

    Lako odaberite omiljene napitke zahvaljujući modernom dodirnom zaslonu s ikonama u boji. Podesite kavu kakvu želite uz funkciju My Coffee Choice: odaberite željenu jačinu i količinu te razinu mliječne pjene prema želji.

    Svilenkasto glatka pjena za vaše cappuccine ili vruće čokolade

    Svilenkasto glatka pjena za vaše cappuccine ili vruće čokolade

    Lako pripremite omiljene kave s mlijekom u samo 2 koraka. Klasični nastavak za mliječnu pjenu priprema mlijeko s bogatom pjenom u koje možete dodati espresso i uživati u ukusnom cappuccinu. Možete čak pripremiti vruće mlijeko za vruću čokoladu.

    40 % tiše uz tehnologiju SilentBrew, ista ukusna kava

    40 % tiše uz tehnologiju SilentBrew, ista ukusna kava

    Naša patentirana tehnologija SilentBrew smanjuje zvukove koje aparat proizvodi kako biste više uživali u iskustvu kuhanja aromatične kave. Uporabom izolacije zvuka i tihog mljevenja, naši aparati proizvode 40 % manje buke od prijašnjih modela i imaju certifikat Quiet Mark. 

    Bogat okus uz naš izdržljivi keramički mlinac

    Bogat okus uz naš izdržljivi keramički mlinac

    Izvucite puni okus iz kave uz naš keramički mlinac koji se teško troši. Izdržljivi keramički mlinac može se podesiti na 12 koraka, od sitnog do grubog mljevenja.

    Pronađite inspiraciju i podršku u našoj aplikaciji

    Pronađite inspiraciju i podršku u našoj aplikaciji

    Saznajte sve o svom aparatu i otkrijte nove recepte za kavu u stilu kafića u našoj aplikaciji HomeID.

    Do 5000 šalica* bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean

    Do 5000 šalica* bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean

    Zamjenom filtra kada to aparat naznači, nećete imati potrebu za uklanjanjem kamenca u aparatu za do 5000 šalica*, a ujedno ćete moći uživati u čistoj vodi bez nečistoća.

    • Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s globalnim vodećim automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2023.).
