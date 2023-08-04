EP3329/70
Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
Uz jedan dodir uživajte u 5 toplih i osvježavajućih napitaka savršene kremaste pjene, arome i temperature. Klasični nastavak za mliječnu pjenu omogućuje vam lako pripremanje mlijeka bogate pjene za cappuccino ili vruće mlijeko za vruću čokoladu.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Jednim dodirom uživajte u popularnim receptima za kavu, od klasičnog espressa, obične crne kave, espressa lungo do ledene kave sa savršenom pjenom, aromom i temperaturom. Dostupna je i vruća voda za čaj. Naš jedinstveni sustav za kuhanje savršeno izvlači okus iz zrna uz manju brzinu protoka i pri nižoj temperaturi. Dodajte kockice leda svom napitku i uživajte u ukusnoj ledenoj kavi, bez kompromisa po pitanju intenziteta kave.
Lako odaberite omiljene napitke zahvaljujući modernom dodirnom zaslonu s ikonama u boji. Podesite kavu kakvu želite uz funkciju My Coffee Choice: odaberite željenu jačinu i količinu te razinu mliječne pjene prema želji.
Lako pripremite omiljene kave s mlijekom u samo 2 koraka. Klasični nastavak za mliječnu pjenu priprema mlijeko s bogatom pjenom u koje možete dodati espresso i uživati u ukusnom cappuccinu. Možete čak pripremiti vruće mlijeko za vruću čokoladu.
Naša patentirana tehnologija SilentBrew smanjuje zvukove koje aparat proizvodi kako biste više uživali u iskustvu kuhanja aromatične kave. Uporabom izolacije zvuka i tihog mljevenja, naši aparati proizvode 40 % manje buke od prijašnjih modela i imaju certifikat Quiet Mark.
Izvucite puni okus iz kave uz naš keramički mlinac koji se teško troši. Izdržljivi keramički mlinac može se podesiti na 12 koraka, od sitnog do grubog mljevenja.
Saznajte sve o svom aparatu i otkrijte nove recepte za kavu u stilu kafića u našoj aplikaciji HomeID.
Zamjenom filtra kada to aparat naznači, nećete imati potrebu za uklanjanjem kamenca u aparatu za do 5000 šalica*, a ujedno ćete moći uživati u čistoj vodi bez nečistoća.
