Jednostavno uživajte u 5 vrućih i osvježavajućih napitaka jednim dodirom

Jednim dodirom uživajte u popularnim receptima za kavu, od klasičnog espressa, obične crne kave, espressa lungo do ledene kave sa savršenom pjenom, aromom i temperaturom. Dostupna je i vruća voda za čaj. Naš jedinstveni sustav za kuhanje savršeno izvlači okus iz zrna uz manju brzinu protoka i pri nižoj temperaturi. Dodajte kockice leda svom napitku i uživajte u ukusnoj ledenoj kavi, bez kompromisa po pitanju intenziteta kave.