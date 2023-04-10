Traži pojmove

    Zaštitni poklopac

    CP2072/01

    Dio vašeg aparata za brijanje za žene

    This cap protects the shaving element of your facial hair remover, also during your travel.

    Zaštitni poklopac

    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti s vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Kompatibilni proizvodi

    Dio vašeg aparata za brijanje za žene

    Provjerite kompatibilnost u nastavku

    • Aparat za uklanjanje dlačica s lica
    • Beauty Set serije 9000
    • LadyShaver serije 8000
    • Lumea IPL serije 9900
    • Bijela

    Tehničke specifikacije

    • Dijelovi koji se mogu zamijeniti

      Odgovara modelima proizvoda
      • BRL166
      • BRR464
      • BRE770
