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Sve serije

  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost
  • Glatka koža. Potpuna pouzdanost

30 dana povrata novca

2+1 produljeno jamstvo

Beauty Set Series 9000Za cijelo tijelo

BRE770/92

4.6
| (733) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Glatka koža. Potpuna pouzdanost
Philipsov Beauty Set serije 9000 sveobuhvatno je luksuzno rješenje za glatku kožu od glave do pete. Sastoji se od šest nastavaka među kojima su nastavak za uklanjanje dlačica i raznovrsni drugi dodaci. Užitak za vašu kožu, lice, tijelo i stopala.
Pogledajte sve prednosti

Njega kože. Uklanjanje dlačica na licu i tijelu. Pedikura

Glatka koža. Potpuna pouzdanost

  • Rješenje sve-u-jednom

  • Za njegu kože i uklanjanje dlačica

  • + 6 nastavaka

Glatkoća koja traje tjednima uz naš epilator

Glatkoća koja traje tjednima uz naš epilator

Tehnologija Double Action sinkronizira duge keramičke diskove za stabilno prianjanje i uklanjanje dlačica duljine tek 0,5 mm. Široka glava epilatora s 50 % dužim diskovima uklanja više dlačica u jednom potezu*. Pripremite se za bezbrižne tjedne bez dlačica uz malo truda.

Naš najbrži epilator

Naš najbrži epilator

Brža rotacija diskova u minuti.

32 hipoalergena keramička diska za nježni tretman

32 hipoalergena keramička diska za nježni tretman

32 keramička diska napravljena od hipoalergenog materijala za ugodan tretman. Lagano klize po koži s manje trenja i više dodira s kožom*. 91 % žena kaže da je odličan osjećaj na koži**.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

733

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

12/01/2024

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Sve pohvale za proizvod samo gdje kupiti neki dio koji se pokidao a da ne kupujes cijeli komplet

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Serije 8000 BRE740/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Serije 8000 BRE740/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

30/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod!!!

Epilator s kojim je jako lako raditi! Meni savršen!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Serije 8000 BRE740/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Serije 8000 BRE740/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

22/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji Epilator na trzistu

Nakon dugo odlucivanja i pregleda proizvoda odlucila sam se za ovaj epilator i evo godinu dana poslije nisam pozalila.Epilacija je potpuno bezbolna i jako ucinkovita, puno bolje od svih drugih epilatora i voska. Dajem 10 zvjezdica. Koristila sam sve nastavke i imam samo rijeci hvale.

Prednosti

Lagan, brz, ucinkovit i bezbolan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

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Upozorenja

  1. u usporedbi sa Satinelle Advanced i Satinelle Prestige tvrtke Philips

  2. CLT Germany N=153, 2019

  3. * HUT US, 141 ispitanik, 2022.