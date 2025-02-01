Traži pojmove

    Beard Trimmer 7000 Series Oblikovanje brade sa sakupljačem dlačica

    BT7670/15

    Oštri rubovi uz minimalan trud

    Metalne oštrice koje se same oštre, široki trimer i tehnologija BeardSense osiguravaju oštre i ravnomjerne linije bez napora. Inovativna komora za prikupljanje dlačica smanjuje nered i trud dok podrezujete.

    Beard Trimmer 7000 Series Oblikovanje brade sa sakupljačem dlačica

    Oštri rubovi uz minimalan trud

    Za bradu oštrih linija uz manje nereda

    • Potpuno metalne oštrice
    • Precizni koraci od 0,2 mm
    • Široki trimer
    • Sakupljač dlačica
    • Vrijeme rada do 120 minuta
    Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

    Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

    Metalne oštrice koje se same oštre daju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost podrezivanja i ostaju oštre kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem. Nekorozivne oštrice također olakšavaju čišćenje.

    Oblikujte bradu uz potrebnu preciznost

    Oblikujte bradu uz potrebnu preciznost

    Trimer ima kotačić za precizan odabir između 40 postavki duljine u koracima od 0,2 mm, što vam pomaže dotjerati bradu što je moguće preciznije.

    Dizajniran za hvatanje dlačica tijekom podrezivanja

    Dizajniran za hvatanje dlačica tijekom podrezivanja

    Naš inovativni sakupljač dlačica učinkovito hvata do 80 % odrezanih dlačica*, osiguravajući urednije podrezivanje.

    Snažno podrezivanje čak i na najzahtjevnijim bradama

    Snažno podrezivanje čak i na najzahtjevnijim bradama

    Tehnologija BeardSense skenira gustoću brade 125 puta u sekundi i pojačava snagu u gušćim područjima kako biste postigli najbolje rezultate.

    Učinkovito i ujednačeno za idealan izgled

    Učinkovito i ujednačeno za idealan izgled

    Napredni češljevi Lift& Trim podižu dlačice prema oštrici, hvatajući dlačice sa svakim prolaskom kako bi se postiglo učinkovito i ujednačeno podrezivanje.

    Dotjerivanje rubova i konturiranje brade za jasno definiran izgled

    Dotjerivanje rubova i konturiranje brade za jasno definiran izgled

    Vrhunski potpuno metalni široki trimer pomaže vam dotjerati rubove i konturirati bradu te tako postići oštre i čiste linije.

    Unesite dodatnu preciznost u konačni izgled

    Unesite dodatnu preciznost u konačni izgled

    Detaljni trimer koji se jednostavno postavlja pritiskom ima uzak dizajn i omogućuje lako detaljno oblikovanje, za precizno postizanje željenog izgleda.

    Postignite savršen izgled stvaranjem prijelaza

    Postignite savršen izgled stvaranjem prijelaza

    Trimer ima češljeve za prijelaze koji stvaraju prijelaze s obje strane brade i osiguravaju idealno dotjerivanje.

    Pojednostavite rutinu uz lako čišćenje

    Pojednostavite rutinu uz lako čišćenje

    Budući da je trimer 100 % periv, možete ga samo isprati pod vodom, čime se pojednostavljuje vaše iskustvo dotjerivanja.

    Za više kontrole i udobnosti pri podrezivanju

    Za više kontrole i udobnosti pri podrezivanju

    Naša ergonomska drška Fine Line 360° omogućuje lako držanje aparata i rukovanje njime, pružajući vam udobnost i kontrolu potrebne za usavršenje izgleda.

    Praktično punjenje i spremanje

    Praktično punjenje i spremanje

    Postolje omogućuje praktično punjenje i spremanje uređaja kako bi bio spreman kada i vi.

    Dosljedne snažne performanse od početka do kraja

    Dosljedne snažne performanse od početka do kraja

    Izdržljiva litijska baterija omogućuje do 120 minuta kontinuiranog podrezivanja uz mogućnost brzog punjenja od 5 minuta**.

    Pratite svako podrezivanje

    Pratite svako podrezivanje

    Svjetlosni indikator informira vas o statusu baterije i je li uređaj potpuno napunjen, tako da ste uvijek spremni za sljedeće dotjerivanje.

    Organizirano dotjerivanje kod kuće i na putu

    Putna torbica omogućuje spremanje uređaja i svih nastavaka na jednom mjestu, za organizirano dotjerivanje kod kuće i na putu.

    Tehničke specifikacije

    • Dodatna oprema

      Praktičnost
      • Sakupljač dlačica
      • Postolje za punjenje
      • Četka za čišćenje
      • USB-A (adapter nije uključen)
      Putovanje i spremanje
      Putna torbica

    • Snaga

      Vrijeme rada
      120 minuta
      Vrsta baterije
      Litij-ionska
      Punjenje
      • 1 sat
      • Brzo punjenje od 5 min
      • Punjenje putem USB-A veze (5 V⎓ / ≥1 A)
      Status baterije
      Indikator punjenja
      Upotreba
      Bežični

    • Dizajn

      Obrada
      Metalik siva
      Drška
      Ergonomska drška

    • Servis

      Jamstvo
      Do 5 godina***

    • Jednostavnost uporabe

      Bez potrebe za održavanjem
      Nije potrebno ulje za oštricu
      Vodootpornost
      Mokro i suho

    • Sažetak

      Područje tijela
      Brada
      Pribor i dodaci
      10
      Postavke duljine
      0,4 – 20 mm
      Precizni koraci
      40
      Rješenje
      Podrezivanje
      Tehnologije
      BeardSense

    • Pribor za oblikovanje frizure

      Oštrica za podrezivanje
      Metalne oštrice koje se same oštre
      Specijalizirani
      • Precizni trimer
      • Češljevi za prijelaze
      • Široki trimer

    • Češljevi

      Brada
      • Kratki 0,4 – 10 mm
      • Dugački 10,4 – 20 mm

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.
