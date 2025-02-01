Traži pojmove

Rješavanje problema i podrška

Beard Trimmer 7000 Series
Oblikovanje brade sa sakupljačem dlačica

BT7670/15
Informacije o proizvodu
BT7670/15 Beard Trimmer 7000 Series Oblikovanje brade sa sakupljačem dlačica
Na ovoj stranici
extended warranty
Registrirajte svoj proizvod

Osigurajte produženo jamstvo

Izvršite registraciju u roku od 90 dana nakon kupnje i dobit ćete produženo jamstvo (mogu se primjenjivati uvjeti).
Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Popularni dijelovi i dodatni pribor za ovaj proizvod

Natrag na druga pitanja
Natrag na druga pitanja

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Druge korisne veze

Veze koje mogu biti korisne za bolje iskustvo s proizvodom

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći

Preporučeni proizvodi

© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.