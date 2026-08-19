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Obustavljeno

bežični prijenosni zvučnik

BT55W/00

Snažni zvuk iz kućišta veličine šake

Uživajte u glazbi bežično usmjerenoj s jednog kompaktnog zvučnika koji je lako nositi. Uz izbor modernih boja lakše ćete pronaći onu koja odgovara vašem stilu, dok ugrađena punjiva baterija osigurava reprodukciju bilo gdje i bilo kada.

Pogledajte sve prednosti

Snažni zvuk iz kućišta veličine šake

  • Bluetooth®

  • Punjiva baterija

  • 2 W

Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

Ugrađena punjiva baterija za reprodukciju glazbe gdje god se nalazili

Ugrađena punjiva baterija za reprodukciju glazbe gdje god se nalazili

Glasno reproducirajte glazbu - uvijek i svugdje. Uz ugrađenu punjivu bateriju možete uživati u svojoj glazbi bez gnjavaže koju uzrokuju zapetljani kabeli i nepraktična potraga za strujnom utičnicom. Sada uživajte u odličnoj glazbi uz slobodu pokreta.

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije izdržljiva je i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Tehničke specifikacije

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