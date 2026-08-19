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BT55W/00
Snažni zvuk iz kućišta veličine šake
Uživajte u glazbi bežično usmjerenoj s jednog kompaktnog zvučnika koji je lako nositi. Uz izbor modernih boja lakše ćete pronaći onu koja odgovara vašem stilu, dok ugrađena punjiva baterija osigurava reprodukciju bilo gdje i bilo kada.
Bluetooth®
Punjiva baterija
2 W
Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.
Glasno reproducirajte glazbu - uvijek i svugdje. Uz ugrađenu punjivu bateriju možete uživati u svojoj glazbi bez gnjavaže koju uzrokuju zapetljani kabeli i nepraktična potraga za strujnom utičnicom. Sada uživajte u odličnoj glazbi uz slobodu pokreta.
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije izdržljiva je i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
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