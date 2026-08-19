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Obustavljeno

bežični prijenosni zvučnik

BT51W/00

Osvojite prostor za plesanje

Ponesite svoju glazbu sa sobom pomoću Bluetooth zvučnika koji stane u džep. Ovaj maleni zvučnik omogućuje šest sati reprodukcije i daje čist zvuk, čak i pri najvećoj glasnoći. Bežični domet je 10 m. Mnogo prostora za plesanje.

Pogledajte sve prednosti

Osvojite prostor za plesanje

  • Bluetooth®

  • Bijela

Zvučnik punog raspona od 1,5". Jasan, čist zvuk

Budući da teži samo 90 g, jedva ćete primijetiti da nosite ovaj maleni zvučnik. Pogonska jedinica punog raspona od 1,5" daje jasan, čist zvuk čak i kada pojačate glasnoću.

5 sati reprodukcije

Potpuno napunjena baterija omogućuje 5 sati reprodukcije. Punjenje traje manje od 3 sata, a jednostavno se provodi isporučenim mikro USB kabelom.

Bluetooth je po uključenju spreman za uparivanje

Uparivanje s uređajem Bluetooth je jednostavno. Zvučnik je odmah po uključenju spreman za uparivanje. Domet bežične veze je 10 m.

Tehničke specifikacije

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