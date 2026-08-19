Obustavljeno
BT51W/00
Osvojite prostor za plesanje
Ponesite svoju glazbu sa sobom pomoću Bluetooth zvučnika koji stane u džep. Ovaj maleni zvučnik omogućuje šest sati reprodukcije i daje čist zvuk, čak i pri najvećoj glasnoći. Bežični domet je 10 m. Mnogo prostora za plesanje.
Bluetooth®
Bijela
Budući da teži samo 90 g, jedva ćete primijetiti da nosite ovaj maleni zvučnik. Pogonska jedinica punog raspona od 1,5" daje jasan, čist zvuk čak i kada pojačate glasnoću.
Potpuno napunjena baterija omogućuje 5 sati reprodukcije. Punjenje traje manje od 3 sata, a jednostavno se provodi isporučenim mikro USB kabelom.
Uparivanje s uređajem Bluetooth je jednostavno. Zvučnik je odmah po uključenju spreman za uparivanje. Domet bežične veze je 10 m.
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