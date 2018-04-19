Obustavljeno
Zvučnik jednako avanturističkog duha kao i vi
Ovaj izdržljivi i vodootporni prijenosni bežični zvučnik može ići gdje god vi želite ići, u zatvorenom i na otvorenom, gore i dolje, po kiši i suncu. Jednako je snažan i izdržljiv.
Bluetooth®
Ugrađeni mikrofon za pozive
Punjiva baterija
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
Izdržljiv, vodootporan i plutajući – osmišljen za uporabu na otvorenom
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
BAZ111
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
DragDay7
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
GTRX8
03/07/2016
Polska
Pozytywnie zaskoczony
Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy