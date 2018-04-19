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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pakiranja
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Obustavljeno

bežični prijenosni zvučnik

BT2200B/00

5

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zvučnik jednako avanturističkog duha kao i vi

Ovaj izdržljivi i vodootporni prijenosni bežični zvučnik može ići gdje god vi želite ići, u zatvorenom i na otvorenom, gore i dolje, po kiši i suncu. Jednako je snažan i izdržljiv.

Pogledajte sve prednosti

Zvučnik jednako avanturističkog duha kao i vi

  • Bluetooth®

  • Ugrađeni mikrofon za pozive

  • Punjiva baterija

Koristite svoju traku za nošenje svuda

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Izdržljiv, vodootporan i plutajući – osmišljen za uporabu na otvorenom

Izdržljiv, vodootporan i plutajući – osmišljen za uporabu na otvorenom

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

03/07/2016

Polska

Polska

Pozytywnie zaskoczony

Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

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