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  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
  • Osjećajte se sigurno, vozite sigurno

VisionVeća vidljivost

9006PRC1

Osjećajte se sigurno, vozite sigurno
Budući da stvaraju do 30 % veću vidljivost u usporedbi sa standardnom žaruljom za automobile, Vision žarulje za prednja svjetla osiguravaju izvrsne performanse svjetlosnog snopa po vrlo konkurentnoj cijeni uz kvalitetu originalne opreme kako bi ste se osjećali sigurnije i udobnije.
Pogledajte sve prednosti

Do 30 % veća vidljivost u usporedbi sa standardnom žaruljom

Osjećajte se sigurno, vozite sigurno

  • Vrsta žarulje: HB4

  • 12 V, 55 W

  • Do 30 % veća vidljivost

  • Najbolja vrijednost za novac

  • Broj žarulja: 1

Žarulje Vision projiciraju dulje snopove od standardnih žarulja

Žarulje Vision projiciraju dulje snopove od standardnih žarulja

Naša rasvjetna rješenja proizvode snažan i precizan snop svjetlosti s maksimalnim učinkom. Dosljedno proizvodimo najbolja, najučinkovitija rasvjetna rješenja jer znamo da bi naša rasvjeta visoke kvalitete jednog dana mogla spasiti život.

Sigurnost na cesti započinje vidljivošću i uočljivošću

Sigurnost na cesti započinje vidljivošću i uočljivošću

Svjetlo je ključni dio vožnje te prvi i jedini dio sigurnosnog kruga koji zaista pomaže u sprječavanju nezgoda. Philips promiče aktivnu zaštitu sigurnosti povećavanjem ukupne vidljivosti i osvjetljenosti ceste.

Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač žarulja u automobilima i predstavlja tehnološke inovacije koje su vremenom postale standardne u modernim automobilima. Danas je jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri na razini cijelog svijeta opremljen žaruljama tvrtke Philips.

Tehničke specifikacije

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