2 godine jamstva
9006PRC1
Vrsta žarulje: HB4
12 V, 55 W
Do 30 % veća vidljivost
Najbolja vrijednost za novac
Broj žarulja: 1
Naša rasvjetna rješenja proizvode snažan i precizan snop svjetlosti s maksimalnim učinkom. Dosljedno proizvodimo najbolja, najučinkovitija rasvjetna rješenja jer znamo da bi naša rasvjeta visoke kvalitete jednog dana mogla spasiti život.
Svjetlo je ključni dio vožnje te prvi i jedini dio sigurnosnog kruga koji zaista pomaže u sprječavanju nezgoda. Philips promiče aktivnu zaštitu sigurnosti povećavanjem ukupne vidljivosti i osvjetljenosti ceste.
Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač žarulja u automobilima i predstavlja tehnološke inovacije koje su vremenom postale standardne u modernim automobilima. Danas je jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri na razini cijelog svijeta opremljen žaruljama tvrtke Philips.
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