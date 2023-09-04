2 godine jamstva
85122SYS1
Vrsta žarulje: D2S
85 V,35 W
Broj žarulja: 1
Žarulje Philips LongerLife Xenon nude visoku razinu kvalitete i sigurnosti. Od datuma kupnje automatski ćete dobiti besplatno 4-godišnje jamstvo.
Žarulje Xenon LongerLife imaju duži vijek trajanja od bilo koje Philipsove ksenonske žarulje. Kako biste bili potpuno bezbrižni, možete besplatno dobiti dodatno 3-godišnje jamstvo. Jednostavno se registrirajte na https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty i slijedite 3 jednostavna koraka: 1. Najprije provjerite jeste li kupili originalni Philips proizvod koristeći naljepnicu s potvrdom o autentičnosti koja se nalazi na pakiranju proizvoda; 2. Nakon provjere ispunite svoje podatke online i priložite dokaz o kupnji 3. Na kraju ispišite i spremite svoju potvrdu o 7-godišnjem jamstvu.
UV-kvarcno staklo snažnije je od čvrstog stakla i iznimno otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se uklanja rizik od eksplozije. Philips žarulje od kvarcnog stakla mogu podnijeti snažan toplinski udar. S mogućnošću povećanog pritiska unutar žarulje, UV-kvarcno staklo može proizvesti snažnije svjetlo.
4.3
od 5
31
Recenzije
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Prednosti
Silný jas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Prednosti
Kvalita, výdrž, svítivost
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Prednosti
Barva světla a precizní zpracování.
Mane
Nižší životnost?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled