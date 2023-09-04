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  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
  • Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno

Xenon LongerLifeXenon jamstvo

85122SYS1

4.3
| (31) Recenzije
Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno
Žarulje Philips LongerLife Xenon automatski dolaze s 4-godišnjim jamstvom. Jednostavno registrirajte svoju kupnju online kako biste besplatno produžili jamstvo za dodatne 3 godine. Tako možete biti mirni sljedećih 7 godina.
Pogledajte sve prednosti

Produžite svoje 4-godišnje jamstvo na 7 godina u 3 jednostavna koraka

Brinemo o vašoj sigurnosti – zajamčeno

  • Vrsta žarulje: D2S

  • 85 V,35 W

  • Broj žarulja: 1

Žarulje Xenon LongerLife dolaze s besplatnim 4-godišnjim jamstvom.

Žarulje Xenon LongerLife dolaze s besplatnim 4-godišnjim jamstvom.

Žarulje Philips LongerLife Xenon nude visoku razinu kvalitete i sigurnosti. Od datuma kupnje automatski ćete dobiti besplatno 4-godišnje jamstvo.

Jednostavno se registrirajte online kako biste produžili jamstvo

Jednostavno se registrirajte online kako biste produžili jamstvo

Žarulje Xenon LongerLife imaju duži vijek trajanja od bilo koje Philipsove ksenonske žarulje. Kako biste bili potpuno bezbrižni, možete besplatno dobiti dodatno 3-godišnje jamstvo. Jednostavno se registrirajte na https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty i slijedite 3 jednostavna koraka: 1. Najprije provjerite jeste li kupili originalni Philips proizvod koristeći naljepnicu s potvrdom o autentičnosti koja se nalazi na pakiranju proizvoda; 2. Nakon provjere ispunite svoje podatke online i priložite dokaz o kupnji 3. Na kraju ispišite i spremite svoju potvrdu o 7-godišnjem jamstvu.

Philipsove automobilske žarulje izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla

Philipsove automobilske žarulje izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla

UV-kvarcno staklo snažnije je od čvrstog stakla i iznimno otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se uklanja rizik od eksplozije. Philips žarulje od kvarcnog stakla mogu podnijeti snažan toplinski udar. S mogućnošću povećanog pritiska unutar žarulje, UV-kvarcno staklo može proizvesti snažnije svjetlo.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

31

Recenzije

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Prednosti

Silný jas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Prednosti

Kvalita, výdrž, svítivost

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Prednosti

Barva světla a precizní zpracování.

Mane

Nižší životnost?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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