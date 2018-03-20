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Izuzetno tanki 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Nevjerojatna veličina, nevjerojatne radne karakteristike. Uređaji serije Philips 6520 donose spektakularne ekrane dijagonale 65 inča i sjajnu 4K Ultra HD rezoluciju. Ovaj izuzetno moćan uređaj postavljen je na elegantno postolje u obliku luka i jednostavan je za upotrebu.
164 cm (65 inča)
4K Ultra HD LED televizor
Četverojezgreni, 16 GB, proširiv
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ultra HD televizor ima četiri puta veću rezoluciju od one konvencionalnih Full HD televizora. Uz više od 8 milijuna piksela i našu jedinstvenu tehnologiju Ultra Resolution Upscaling, moći ćete uživati u najboljoj mogućoj kvaliteti slike. Što je kvalitetniji originalni sadržaj, to će slika i rezolucija biti bolje. Uživajte u poboljšanoj oštrini, većoj percepciji dubine, vrhunskom kontrastu, uglađenim prirodnim pokretima i besprijekornim pojedinostima.
Novi integrirani HEVC standard (H.265) omogućuje vam uživanje u prijenosima u 4K rezoluciji.
Četverojezgreni procesor tvrtke Philips u kombinaciji sa snagom koju donosi Android pruža uzbudljiv doživljaj igranja. Sustav Android na televizoru omogućava vam navigaciju, pokretanje aplikacija i reprodukciju videozapisa na način koji je izuzetno brz, intuitivan i zabavan.
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4.2
od 5
6
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
deerblue
20/03/2018
Česká republika
Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)
Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jura
09/08/2017
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělý ambilight, Android bez problémů
Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Gałgan
17/11/2016
Polska
Świetny TV
Świetne urządzenie w miarę umiarkowanej cenie. Sprawdza się w każdych warunkach (duże nasłonecznienie pokoju) Jakość obrazu nie wykazuje strat. Bardzo dobrze ogląda się również wieczorem, przy zgaszonych światłach, pozostawiając jedynie sam ambilight. Dźwięk nie jest perfekcyjny, niemniej w warunkach cienkiego telewizora również zasługuje na pewne uznanie. Android i aplikacje nie zacinają się często, zdarzyło mi się to tylko raz od zakupu, tak to mogę bez obaw posługiwać się systemem. Do gier idealny, opóźnienie między sygnałem z konsoli a wyświetlanym obrazem jest nie do uchwycenia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Ponuda igara u oblaku ovisi o dobavljačima igara.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.