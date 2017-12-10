Obustavljeno
49PUS6561/12
Izuzetno tanki 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Stigao je prekrasno dizajnirani Philips 6500. Uživajte u prekrasnoj kvaliteti 4K Ultra HD slike i uđite u svijet zabave uz Android TV. Tanak okvir i jedinstveno postolje u obliku luka upotpunjuju izgled elegantne dizajnerske završne obrade.
123 cm (49")
4K Ultra HD LED televizor
Četverojezgreni, 16 GB, proširiv
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ljepota 4K Ultra HD televizora je u mogućnosti uživanja u svakom detalju. Tehnologija Pixel Precise Ultra HD tvrtke Philips pretvara bilo koju ulaznu sliku u zapanjujuću UHD rezoluciju na zaslonu. Uživajte u uglađenom i izoštrenom prikazu pokretne slike te izuzetnom kontrastu. Otkrijte dublje crne, blještave bijele, živopisne boje i prirodne nijanse kože – svaki put i iz bilo kojeg izvora.
Nadahnuto arhitekturom, Philips postolje u obliku luka odlikuje moderan, uravnotežen, otvoren dizajn. Kvalitetna polirana kromirana završna obrada i elegantna zaobljenost svakoj će prostoriji dati notu elegancije.
Odlični zvučnici televizora zahtijevaju snažan procesor koji će očuvati čistoću originalnog zvuka. DTS Premium Suite dizajniran je za pružanje doživljaja koji korisnici već po navici očekuju od vrhunskog procesora: prožimajući surround s dubokim, bogatim basom i kristalno čistim dijalogom pri maksimalnim razinama glasnoće i bez promjene u glasnoći, rezanja signala ili izobličenja.
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3.8
od 5
135
Recenzije
Mayo
10/12/2017
Slovensko
pekný obraz, dobrý zvuk, android
Som nadmerne spokojný s kúpou tohto tv. Vrele odporúčam, za cenu akú sa bežne predáva, nič lepšie nekúpite, s výberom som čakal celý rok, veľmi pomohla stránka displayspecifications!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6561 Tenký televízor s rozl. 4K so systémom Android TV™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6561 Tenký televízor s rozl. 4K so systémom Android TV™
Jimmybroz
22/01/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Spolehlivý společník
Tuto televizi vlastním již čtvrtý rok a stále funguje jako zamlada. Android neměl dodnes žádný problém a obraz je dodnes naprosto úžasný
Prednosti
Spolehlivost
Mane
mohl by mít tenčí rámeček :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Datum upotrebe 2019-01-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Datum upotrebe 2019-01-22
Mumm.mi
13/10/2020
Česká republika
Skvělá TV, obraz, podsvícení Ambilight
Doporučuji všem co chtějí kvalitu za dobrou cenu a něco navíc, obraz ve 4K je skvělý, do toho Vám parádní atmosféru vytváří podsvícení Ambilight, které dokreslí co vidíte. Ovládání jednoduché na ovladači i klávesnice.
Prednosti
obraz 4K, podsvícení Ambilight
Mane
prodloužil jsem si záruku o 2roky - doporučuji
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Datum upotrebe 2018-10-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 49PUS6561 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Datum upotrebe 2018-10-13
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Ponuda igara u oblaku ovisi o dobavljačima igara.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.