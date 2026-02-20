40PQS6901/12
Kompaktni paket
Kompaktan zaslon. Pametna cijena. Kvaliteta slike i zvuka kao na velikim uređajima. Uživajte u sveobuhvatnom iskustvu gledanja kod kuće ili dok ste u pokretu uz Ambilight koji izlazi iz okvira zaslona i sve Smart TV sadržaje koje volite gledati u Full HD formatu.Saznajte više
Uz elegantno postolje i uzak dizajn, ovaj pametni TV savršen je odabir za manje prostore. Zahvaljujući pomno osmišljenom dizajnu, prekrasno se uklapa svugdje.
S integriranim LED svjetlima koja reagiraju na svaku scenu, Ambilight vas prožima krugom živopisne svjetlosti. Filmovi, sportski događaji, glazbeni spotovi i igre šire se izvan zaslona i uranjaju vas još dublje u trenutak. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.
Živopisne boje. Oštri detalji. Briljantne boje uz tehnologiju Quantum Dot. Bilo da je riječ o tamnom ili svijetlom okruženju, reproduciranom ili prenesenom sadržaju, svaki nevjerojatan trenutak i svaki detalj pružit će vam prožimajuće iskustvo dok gledate scenu za scenom.
Oštra slika uz tehnologiju Pixel Plus. Definirani detalji za manji zaslon. Uz punu visoku razlučivost i nevjerojatno živopisan prikaz, ovaj kompaktni QLED TV pokazuje koliko je svaki sitni detalj bitan.
Svjetlije boje. Živopisniji tonovi. Od najtamnijih scena do najsvjetlijih sekvenci, jasnoća je ono što čini razliku. Ovo je uređaj koji pruža impresivne rezultate u pogledu preciznije boje i kontrasta zahvaljujući visokom dinamičnom rasponu.
Osluškujte. Čujte svaki trenutak. Ovo je kristalno čisti Dolby Audio. Od dijaloga i plesa preko akcijskih filmova do očaravajućih scena prirode, iskusite jasniji zvuk dok ste u pokretu.
Pametni televizor tvrtke Philips s platformom Titan OS donosi vam ono što volite gledati, i to brzo. Od filmskih nastavaka do serija, od dokumentaraca do drama, sve što želite dostupno je dodirom gumba. Bez obzira na to što želite gledati, sve najbolje aplikacije za prijenos sadržaja dostupne su vam nadohvat ruke.
Kompatibilnost sa značajkom Matter Smart Home znači da svojim televizorom možete upravljati s pomoću aplikacije Matter Smart Home, glasovnim naredbama putem uređaja koji podržavaju Alexu ili s pomoću Google pametnih zvučnika. Sve vam to omogućuje da svojim glasom pronađete filmove i serije, dobijete preporuke i još mnogo toga.
Spoj održivosti i stila. Ovaj TV prekrasnog dizajna osmišljen je s fokusom na planet, od daljinskog upravljača izrađenog od reciklirane plastike i ambalaže s FSC certifikatom do uputa tiskanih na recikliranom papiru. Način rada Eco smanjuje potrošnju energije samo jednim dodirom, neovisno o sadržaju i odabranim značajkama.
