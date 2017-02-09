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Obustavljeno

4000 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

40PFT4101/12

4

| (42) Recenzije

Tanki Full HD LED TV

Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u kvaliteti full HD slike uz Perfect Motion Rate i čistom zvuku za vrhunski glazbeni doživljaj.

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99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Digital Crystal Clear

Tanki Full HD LED TV

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

Izuzetno tanke linije za profinjen profil

Izuzetno tanke linije za profinjen profil

Elegantan. Moderan. Profinjen. Precizan. Izuzetno tanka silueta tvrtke Philips. Ne iznenađuje činjenica da nešto tako tanko može pobuditi veliki interes ako se uzme u obzir doza profinjenosti koju unosi u interijer.

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Iznimno tanka crna postolja

Tanka, misterioznog izgleda i iznimno čvrsta. Crna tanka postolja tvrtke Philips vaš će televizor podići na novu razinu. Čvrsta konstrukcija iznimno tankih postolja savršeno će odraziti eleganciju i stil vašeg novog televizora. Pravo je čudo kako tako malena postolja mogu izgledati tako moćno i biti toliko čvrsta.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

42

Recenzije

09/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odličan i povoljan FHD TV

Jučer mi je došao sa dostavom i prezadovoljan sam. Jako lijep dizajn i ima jako malo mesa oko ekrana. Slika je odlična i sve radi super

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFT4101 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFT4101 Izuzetno tanki Full HD LED TV

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuji zatím žádný problém.

Zatím žádné problémy televize je rychlá a pracuje jak má.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD

01/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Прекрасен продукт

Както винаги перфектно изпълнение от Филипс- функционалност, дизайн и лесен за употреба

Prednosti

Качество и функцоиналност

Mane

Не откривам

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор

Datum upotrebe 2022-05-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор

Datum upotrebe 2022-05-01

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.